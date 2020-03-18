Усик встретился с Чисорой в Лондоне

Однако не в ринге. А на пресс-конференции, чтобы провести первую дуэль взглядов.

Данное мероприятие прошло в Лондоне. Там же должен состояться и поединок украинского и британского боксеров. Хотя сейчас со стопроцентной уверенностью нельзя утверждать, что бой будет проведен 23 мая – официальная дата поединка. Причина одна – пандемия коронавируса.

Победитель дуэли Александр Усик (17-0, 13 КО) - Дерек Чисора (32-9, 23 КО) получит статус обязательного соперника для Энтони Джошуа, который владеет поясом Всемирной боксерской организации WBO. Сам британец должен 20 июня провести бой с Кубратом Пулевым из Болгарии.

Интересно, что на пресс-конференцию в Лондоне Усик пришел в черной шляпе, а уроженец Зимбабве, ныне проживающий в Великобритании, Дерек Чисора был с замотанным лицом и в очках, которые не снял даже для дуэли взглядов. Кстати, известный британский боксер, чемпион мира Дэвид Хэй также присутствовал на мероприятии. На данный момент он представляет интересы Чисоры, являясь его менеджером.