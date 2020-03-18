Усик встретился с Чисорой в Лондоне

|18 марта 2020
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Однако не в ринге. А на пресс-конференции, чтобы провести первую дуэль взглядов.
Данное мероприятие прошло в Лондоне. Там же должен состояться и поединок украинского и британского боксеров. Хотя сейчас со стопроцентной уверенностью нельзя утверждать, что бой будет проведен 23 мая – официальная дата поединка. Причина одна – пандемия коронавируса.
Победитель дуэли Александр Усик (17-0, 13 КО) - Дерек Чисора (32-9, 23 КО) получит статус обязательного соперника для Энтони Джошуа, который владеет поясом Всемирной боксерской организации WBO. Сам британец должен 20 июня провести бой с Кубратом Пулевым из Болгарии.
Интересно, что на пресс-конференцию в Лондоне Усик пришел в черной шляпе, а уроженец Зимбабве, ныне проживающий в Великобритании, Дерек Чисора был с замотанным лицом и в очках, которые не снял даже для дуэли взглядов. Кстати, известный британский боксер, чемпион мира Дэвид Хэй также присутствовал на мероприятии. На данный момент он представляет интересы Чисоры, являясь его менеджером.
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• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
• Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою
14 марта 2020
• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
12 марта 2020
• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
• Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы
• Сборная Славянска по рукопашному бою в призерах и с комплектом наград в личном зачете
• Восемь золотых наград славянских «вольников»
• Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам
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• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
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• Горбольницу №1 закрывают на ремонт
• Проверка водоемов пока под вопросом
• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
• Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске
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• В Киеве объявлен карантин в связи с коронавирусом
• Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал
• Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны
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• Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену
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Комментарии к статье «Усик встретился с Чисорой в Лондоне»
Однако не в ринге. А на пресс-конференции, чтобы провести первую дуэль взглядов.