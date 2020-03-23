Как выбрать букмекерскую контору: основные критерии и условия заключения пари

|23 марта 2020
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Букмекерский бизнес стремительно перемещается в интернет, поскольку все большее количество пользователей делает ставки онлайн. В такой ситуации важно выбрать для игры надежную контору с привлекательными условиями и безупречной финансовой репутацией. Каждую компанию можно оценить по ряду критериев, которые позволят составить собственное мнение о качестве ее работы.
При выборе букмекера профессиональные игроки ценят отсутствие необоснованных ограничений и надежность транзакций. Последнему параметру уделяют внимание далеко не все конторы. Редким исключением из этого правила считают БК Горилла, которая поддерживает переводы с банковских счетов, карт Visa, MasterCard, всех популярных платежных систем. Оперативный вывод выигрышей производится тем же методом, который использовался для депозита. Это дополнительно защищает пользователей от хищения средств, разных видов мошенничества.
При определении подходящей конторы нужно оценить ряд критериев:
Лидеры букмекерского рынка отличаются от своих конкурентов рядом особенностей. Они устанавливают минимальную маржу, поскольку основной доход им обеспечивает огромное количество клиентов. По этой причине сопоставление коэффициентов на одни и те же события – основной способ сравнения разных контор.
Ведущие букмекеры не применяют необоснованных санкций к своим клиентам. Блокировка баланса, конфискация выигрышей или другие меры ответственности могут быть уместны лишь при выявлении ряда грубых нарушений:
Одновременно лидеры рынка предлагают лояльным игрокам привлекательные бонусы. Они могут быть связаны с увеличением суммы депозита, конкурсами прогнозов, бесплатными ставками при регистрации, другими предложениями. Но каждая поощрительная программа реализуется в соответствии со своими правилами. Любая попытка их нарушения может привести к конфискации подарков.
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18 марта 2020
• Усик встретился с Чисорой в Лондоне
• Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка
• «Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами
• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
• Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою
14 марта 2020
• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
12 марта 2020
• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
• Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы
• Сборная Славянска по рукопашному бою в призерах и с комплектом наград в личном зачете
• Восемь золотых наград славянских «вольников»
• Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
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