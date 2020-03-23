Как выбрать букмекерскую контору: основные критерии и условия заключения пари

Букмекерский бизнес стремительно перемещается в интернет, поскольку все большее количество пользователей делает ставки онлайн. В такой ситуации важно выбрать для игры надежную контору с привлекательными условиями и безупречной финансовой репутацией. Каждую компанию можно оценить по ряду критериев, которые позволят составить собственное мнение о качестве ее работы.

Основные параметры работы букмекеров

При выборе букмекера профессиональные игроки ценят отсутствие необоснованных ограничений и надежность транзакций. Последнему параметру уделяют внимание далеко не все конторы. Редким исключением из этого правила считают БК Горилла, которая поддерживает переводы с банковских счетов, карт Visa, MasterCard, всех популярных платежных систем. Оперативный вывод выигрышей производится тем же методом, который использовался для депозита. Это дополнительно защищает пользователей от хищения средств, разных видов мошенничества.

При определении подходящей конторы нужно оценить ряд критериев:

выбор для игроков – все виды спорта, киберспорт, другие конкурсы и мероприятия;

удобство транзакций – разные способы пополнения и вывода, скорость операций;

роспись – количество вариантов для ставок в каждом конкретном событии;

индивидуальные лимиты – ограничения максимальных сумм пари для клиентов;

поддержка и лицензии – круглосуточная помощь, наличие стороннего контроля.

Особенности работы ведущих компаний

Лидеры букмекерского рынка отличаются от своих конкурентов рядом особенностей. Они устанавливают минимальную маржу, поскольку основной доход им обеспечивает огромное количество клиентов. По этой причине сопоставление коэффициентов на одни и те же события – основной способ сравнения разных контор.

Ведущие букмекеры не применяют необоснованных санкций к своим клиентам. Блокировка баланса, конфискация выигрышей или другие меры ответственности могут быть уместны лишь при выявлении ряда грубых нарушений:

отправка поддельных документов для верификации, отказ от ее прохождения;

регистрация нескольких аккаунтов, подтвержденная совпадением данных;

участие в мошеннических схемах, связанных с картами, другими инструментами;

ставки на договорные матчи, события – редкое основание, требующее проверки.

Одновременно лидеры рынка предлагают лояльным игрокам привлекательные бонусы. Они могут быть связаны с увеличением суммы депозита, конкурсами прогнозов, бесплатными ставками при регистрации, другими предложениями. Но каждая поощрительная программа реализуется в соответствии со своими правилами. Любая попытка их нарушения может привести к конфискации подарков.