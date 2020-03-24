ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

В Европе 54 из 55 национальных чемпионатов приостановлены. Евро-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год. Лига чемпионов и Лига Европы, в лучшем случае, будут доиграны в сжатых форматах.

ФИФА и УЕФА рассматривают разные варианты изменения мирового футбольного календаря на случай различных сценариев развития ситуации с COVID-19. Так, при самом пессимистичном ходе событий, если турниры не удастся возобновить ни летом, ни осенью текущего года, международные федерации готовы объединить сезоны 2019/2020 и 2020/2021 и продолжить следующей весной с момента остановки.

Также ФИФА и УЕФА будут заниматься решением ситуации с контрактами игроков и трансферами. При этом правило финансовой безубыточности (финансового фэйр-плей) может быть приостановлено, поскольку сейчас клубы не могут зарабатывать в обычном режиме.

В этой ситуации может быть создан специальный фонд, который будет перечислять деньги туда, где они будут особенно нужны. Также идет речь о лимите в 65 процентов дохода на заработную плату.