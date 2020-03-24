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Бездумная исполнительность

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны
24 марта 2020 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают вариант объединения нынешнего и следующего сезонов из-за COVID-19.

В Европе 54 из 55 национальных чемпионатов приостановлены. Евро-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год. Лига чемпионов и Лига Европы, в лучшем случае, будут доиграны в сжатых форматах.

ФИФА и УЕФА рассматривают разные варианты изменения мирового футбольного календаря на случай различных сценариев развития ситуации с COVID-19. Так, при самом пессимистичном ходе событий, если турниры не удастся возобновить ни летом, ни осенью текущего года, международные федерации готовы объединить сезоны 2019/2020 и 2020/2021 и продолжить следующей весной с момента остановки.

Также ФИФА и УЕФА будут заниматься решением ситуации с контрактами игроков и трансферами. При этом правило финансовой безубыточности (финансового фэйр-плей) может быть приостановлено, поскольку сейчас клубы не могут зарабатывать в обычном режиме.

В этой ситуации может быть создан специальный фонд, который будет перечислять деньги туда, где они будут особенно нужны. Также идет речь о лимите в 65 процентов дохода на заработную плату.

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Комментарии к статье «ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны»

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают вариант объединения нынешнего и следующего сезонов из-за COVID-19.

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