ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

|24 марта 2020
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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают вариант объединения нынешнего и следующего сезонов из-за COVID-19.
В Европе 54 из 55 национальных чемпионатов приостановлены. Евро-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год. Лига чемпионов и Лига Европы, в лучшем случае, будут доиграны в сжатых форматах.
ФИФА и УЕФА рассматривают разные варианты изменения мирового футбольного календаря на случай различных сценариев развития ситуации с COVID-19. Так, при самом пессимистичном ходе событий, если турниры не удастся возобновить ни летом, ни осенью текущего года, международные федерации готовы объединить сезоны 2019/2020 и 2020/2021 и продолжить следующей весной с момента остановки.
Также ФИФА и УЕФА будут заниматься решением ситуации с контрактами игроков и трансферами. При этом правило финансовой безубыточности (финансового фэйр-плей) может быть приостановлено, поскольку сейчас клубы не могут зарабатывать в обычном режиме.
В этой ситуации может быть создан специальный фонд, который будет перечислять деньги туда, где они будут особенно нужны. Также идет речь о лимите в 65 процентов дохода на заработную плату.
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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают вариант объединения нынешнего и следующего сезонов из-за COVID-19.