Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

«Отсутствие ясности с тем, когда будут сняты ограничения на социальное дистанцирование и другие, а также неопределенность с международным календарем сделали проведение турнира невозможным.

- Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в наших матчах, всегда имеют первостепенное значение. Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения, а также неопределённость с календарём игр европейского футбола означают, что планирование мужского Международного кубка чемпионов этим летом является неосуществимым, — опубликовано в Twitter турнира.

Мы надеемся вернуться в 2021 году с лучшими клубами и незабываемыми матчами», – говорится в сообщении организаторов турнира.