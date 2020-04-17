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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
17 апреля 2020 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Стадион будет выполнен в форме цветка лотоса. Проект разработал дизайнер Хасан Сайед.

Футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» начал строительство нового домашнего стадиона. Арена будет напоминать цветок лотоса. Вместимость стадиона составит 100 тысяч мест.

Арена вместимостью 100 тысяч зрителей будет напоминать форму цветка лотоса. Сообщается, что в проект вложат порядка 1,56 миллиардов евро. Строительство планируется завершить к концу 2022 года.

«Гуанчжоу Эвергранд» был основан 1954 году и является действующим чемпионом Китая.  Одним из крупнейших акционеров команды является интернет-компания «Алибаба Групп», которая работает в сфере интернет-коммерции. Общая рыночная стоимость акций компании на начало 2020 года превысила $ 600 млрд..

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Комментарии к статье «В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона»

Футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» начал строительство нового домашнего стадиона. Арена будет напоминать цветок лотоса. Вместимость стадиона составит 100 тысяч мест.

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