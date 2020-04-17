|17 апреля 2020
|Просмотров: 59
|
Футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» начал строительство нового домашнего стадиона. Арена будет напоминать цветок лотоса. Вместимость стадиона составит 100 тысяч мест.
Арена вместимостью 100 тысяч зрителей будет напоминать форму цветка лотоса. Сообщается, что в проект вложат порядка 1,56 миллиардов евро. Строительство планируется завершить к концу 2022 года.
«Гуанчжоу Эвергранд» был основан 1954 году и является действующим чемпионом Китая. Одним из крупнейших акционеров команды является интернет-компания «Алибаба Групп», которая работает в сфере интернет-коммерции. Общая рыночная стоимость акций компании на начало 2020 года превысила $ 600 млрд..
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
• Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума
• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
• В Славянске паски продаются уже освященные
• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
• Как правильно выбрать кондиционер
• Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы
• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
— 11 апреля 2020 —
Товарищеский футбольный турнир International Champions Cup отменен из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте турнира.
— 8 апреля 2020 —
ФИФА установит новые сроки для открытия и закрытия трансферных окон, сообщается на официальном сайте организации. У клубов будет время для того чтобы усилиться и видоизменить составы.
— 4 апреля 2020 —
Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил клубам Бельгии отстранением от еврокубков из-за решения остановить сезон из-за коронавируса.
— 2 апреля 2020 —
Уимблдон-2020 отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь этот турнир «Большого шлема» пройдет лишь 28 июня — 11 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Приветствую, гость! Вход
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
• Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума
• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
• В Славянске паски продаются уже освященные
• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
• Как правильно выбрать кондиционер
• Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы
• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона»
Футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» начал строительство нового домашнего стадиона. Арена будет напоминать цветок лотоса. Вместимость стадиона составит 100 тысяч мест.