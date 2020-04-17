В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Арена вместимостью 100 тысяч зрителей будет напоминать форму цветка лотоса. Сообщается, что в проект вложат порядка 1,56 миллиардов евро. Строительство планируется завершить к концу 2022 года.

«Гуанчжоу Эвергранд» был основан 1954 году и является действующим чемпионом Китая. Одним из крупнейших акционеров команды является интернет-компания «Алибаба Групп», которая работает в сфере интернет-коммерции. Общая рыночная стоимость акций компании на начало 2020 года превысила $ 600 млрд..