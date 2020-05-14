Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

|14 мая 2020
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УПЛ приняли решение возобновить проведение оставшихся в чемпионате матчей с 30 мая. По предварительным оценкам, окончание турнира должно быть 19 июля.
Все оставшиеся игры чемпионата будут проводиться без зрителей и со строгим соблюдением всех мер безопасности по отношению к футболистам и персоналу стадионов.
До вынужденной паузы в проведении чемпионата в Украинской премьер-лиге успели провести 23 тура. Командам-участницам осталось отыграть по 9 матчей. Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Шахтёр», на счету которого 59 очков. В тройку лидеров также входят «Динамо» и «Заря». В их активе по 46 очков.
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13 мая 2020
• Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
• Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен
• ЦНАП Славянска продолжает прием граждан
• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
11 мая 2020
• УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
• План выхода из карантина будет пересматриваться
• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
• КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении
• Украинцам подробно рассказали об индексации
• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
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Комментарии к статье «Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая»
УПЛ приняли решение возобновить проведение оставшихся в чемпионате матчей с 30 мая. По предварительным оценкам, окончание турнира должно быть 19 июля.