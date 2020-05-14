Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

УПЛ приняли решение возобновить проведение оставшихся в чемпионате матчей с 30 мая. По предварительным оценкам, окончание турнира должно быть 19 июля.

Все оставшиеся игры чемпионата будут проводиться без зрителей и со строгим соблюдением всех мер безопасности по отношению к футболистам и персоналу стадионов.

До вынужденной паузы в проведении чемпионата в Украинской премьер-лиге успели провести 23 тура. Командам-участницам осталось отыграть по 9 матчей. Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Шахтёр», на счету которого 59 очков. В тройку лидеров также входят «Динамо» и «Заря». В их активе по 46 очков.