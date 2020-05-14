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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
14 мая 2020 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

УПЛ приняли решение возобновить проведение оставшихся в чемпионате матчей с 30 мая. По предварительным оценкам, окончание турнира должно быть 19 июля.

Все оставшиеся игры чемпионата будут проводиться без зрителей и со строгим соблюдением всех мер безопасности по отношению к футболистам и персоналу стадионов.

До вынужденной паузы в проведении чемпионата в Украинской премьер-лиге успели провести 23 тура. Командам-участницам осталось отыграть по 9 матчей.  Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Шахтёр», на счету которого 59 очков. В тройку лидеров также входят «Динамо» и «Заря». В их активе по 46 очков.

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Комментарии к статье «Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая»

УПЛ приняли решение возобновить проведение оставшихся в чемпионате матчей с 30 мая. По предварительным оценкам, окончание турнира должно быть 19 июля.

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