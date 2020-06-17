УЕФА утвердил формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

|17 июня 2020
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17 июня исполнительный комитет УЕФА в режиме видеоконференции утвердил положение о доигровке сезона 2019–2020 годов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Как и планировалось ранее, не сыгранные до пандемии ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 7 и 8 августа в городах и на аренах команд-хозяек.
Начиная с 1/4 финала все оставшиеся игры пройдут на двух стадионах Лиссабона – "Да Луж" и "Жозе Алваладе". Четвертьфиналы намечены на 12–15 августа, полуфиналы – на 18–19 августа, решающий матч на «Стадиу да Луж» состоится 23 августа. Начало всех игр решающей стадии – в 21.00 по среднеевропейскому времени (22.00 по Киеву).
Что касается второго по значимости клубного турнира, то Лига Европы будет доиграна по тому же принципу, в похожие сроки, но в другом месте. 5 и 6 августа предстоит доиграть оставшиеся матчи 1/8 финала, после чего финальный турнир примет Германия. С 10 по 21 августа «финал восьми» будет разыгран в Дюссельдорфе, Дуйсбурге, Гельзенкирхене и Кельне, где и состоится финал.
Пока не определено, допустят ли на игры плей-офф зрителей. "УЕФА будет регулярно оценивать ситуацию на континенте и поддерживать связь с местными властями, чтобы оценить сроки постепенного возвращения болельщиков", – сказано в пресс-релизе.
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• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
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17 июня исполнительный комитет УЕФА в режиме видеоконференции утвердил положение о доигровке сезона 2019–2020 годов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.