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Бездумная исполнительность

УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
15 июля 2020 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Испанская фирма JOMA разработала для сборной Украины новый дизайн игровой формы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Домашний комплект формы будет традиционно в желтом цвете, а выездной – в синем. При пошиве формы использован новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.

В новой форме сборная Украины впервые сыграет осенью. 3 сентября украинцы во Львове сыграют с Швейцарией в Лиге Наций УЕФА.
По материалам: 112.UA

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Испанская фирма JOMA разработала для сборной Украины новый дизайн игровой формы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

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