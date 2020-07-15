|15 июля 2020
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Испанская фирма JOMA разработала для сборной Украины новый дизайн игровой формы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Домашний комплект формы будет традиционно в желтом цвете, а выездной – в синем. При пошиве формы использован новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.
В новой форме сборная Украины впервые сыграет осенью. 3 сентября украинцы во Львове сыграют с Швейцарией в Лиге Наций УЕФА.
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• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
• Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
• Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000
5 июля 2020
• В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников
• Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска
• Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты
• В Лимане работает туристическая полиция
• В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19
2 июля 2020
• В Славянске от COVID-19 умерла 80-летняя женщина
• В Украине стало меньше состоятельных граждан
• Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
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Испанская фирма JOMA разработала для сборной Украины новый дизайн игровой формы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.