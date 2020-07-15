УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины

Испанская фирма JOMA разработала для сборной Украины новый дизайн игровой формы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Домашний комплект формы будет традиционно в желтом цвете, а выездной – в синем. При пошиве формы использован новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.

В новой форме сборная Украины впервые сыграет осенью. 3 сентября украинцы во Львове сыграют с Швейцарией в Лиге Наций УЕФА.