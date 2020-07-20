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Бездумная исполнительность

Роналду признан самым популярным спортсменом мира
20 июля 2020 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Известный американский телеканал ESPN объявил лучшую сотню самых популярных спортсменов планеты, информирует УНН со ссылкой на сайт "ESPN".

Первую тройку сформировали два футболиста и баскетболист: нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял первую строчку, за ним разместился Леброн Джеймс из "Лос-Анджелес Лейкерс", а третий - Лионель Месси ("Барселона").

Примечательно, что 5-строчка досталась бойцу без правил Конору Макгрегору, который опередил теннисиста Роджера Федерера. Четвертым оказался форвард ФК "ПСЖ" Неймар.

Заметим, что единственным из боксеров в первой сотне стал Деонтей Уайлдер (34).
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Роналду признан самым популярным спортсменом мира»

Известный американский телеканал ESPN объявил лучшую сотню самых популярных спортсменов планеты, информирует УНН со ссылкой на сайт "ESPN".

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