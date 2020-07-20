Роналду признан самым популярным спортсменом мира

Известный американский телеканал ESPN объявил лучшую сотню самых популярных спортсменов планеты, информирует УНН со ссылкой на сайт "ESPN".

Первую тройку сформировали два футболиста и баскетболист: нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял первую строчку, за ним разместился Леброн Джеймс из "Лос-Анджелес Лейкерс", а третий - Лионель Месси ("Барселона").

Примечательно, что 5-строчка досталась бойцу без правил Конору Макгрегору, который опередил теннисиста Роджера Федерера. Четвертым оказался форвард ФК "ПСЖ" Неймар.

Заметим, что единственным из боксеров в первой сотне стал Деонтей Уайлдер (34).