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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу
27 июля 2020 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин рассказал, почему Мирча Луческу ушел из команды. Об этом он заявил эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

Сергей Палкин подтвердил, что в 2016 году руководство "Шахтера" признало, что Луческу исчерпал себя в клубе, и поэтому решил не продлевать с ним контракт.

"Донецкий "Шахтер" вырос, как клуб, пошел вверх, но Луческу остался на прежнем уровне. Президент еще за полгода до окончания его контракта дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение не принималось резко, оно было продуманным. Президент понимал, на что идет. Затем Мирча дважды просился назад и дважды получил отказ. Президент принял такое решение и менять его он не собирался", - сказал Палкин.

Комментируя назначение Луческу в Динамо, он отметил, что подобного по отношению к себе не представляет даже в страшном сне.

"Я проработал в "Шахтере" 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я иду работать в "Динамо". Приведу пример: бывший помощник Луческу Карло Николини отказал Мирче и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера", - добавил Палкин.

Напомним, киевский футбольный клуб "Динамо" согласовал контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу и объявил экс-наставника донецкого "Шахтера" главным тренером столичного гранда.

Контракт с Луческу подписан на два года с возможностью продления на год.

Ультрас "Динамо" раскритиковали назначение Мирчи Луческу главным тренером команды и пригрозили масштабными акциями протеста.

Также ультрас запустили хэштег в социальных сетях #ДинамоБезСуркисов.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу»

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин рассказал, почему Мирча Луческу ушел из команды. Об этом он заявил эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

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