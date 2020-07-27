В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу

|27 июля 2020
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Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин рассказал, почему Мирча Луческу ушел из команды. Об этом он заявил эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.
Сергей Палкин подтвердил, что в 2016 году руководство "Шахтера" признало, что Луческу исчерпал себя в клубе, и поэтому решил не продлевать с ним контракт.
"Донецкий "Шахтер" вырос, как клуб, пошел вверх, но Луческу остался на прежнем уровне. Президент еще за полгода до окончания его контракта дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение не принималось резко, оно было продуманным. Президент понимал, на что идет. Затем Мирча дважды просился назад и дважды получил отказ. Президент принял такое решение и менять его он не собирался", - сказал Палкин.
Комментируя назначение Луческу в Динамо, он отметил, что подобного по отношению к себе не представляет даже в страшном сне.
"Я проработал в "Шахтере" 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я иду работать в "Динамо". Приведу пример: бывший помощник Луческу Карло Николини отказал Мирче и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера", - добавил Палкин.
Напомним, киевский футбольный клуб "Динамо" согласовал контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу и объявил экс-наставника донецкого "Шахтера" главным тренером столичного гранда.
Контракт с Луческу подписан на два года с возможностью продления на год.
Ультрас "Динамо" раскритиковали назначение Мирчи Луческу главным тренером команды и пригрозили масштабными акциями протеста.
Также ультрас запустили хэштег в социальных сетях #ДинамоБезСуркисов.
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• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
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Комментарии к статье «В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу»
Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин рассказал, почему Мирча Луческу ушел из команды. Об этом он заявил эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.