|30 июля 2020
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Портал Transfermarkt составил рейтинг из 10-ти футболистов, которые чаще всего не реализовывали 11-метровые удары в 21-м веке во всех турнирах.
На вершине данного рейтинга оказался Лионель Месси с 22 неточными пробитыми пенальти. Второе и третье место разделили Криштиану Роналду и Франческо Тотти — по 18.
В десятку также попали: Ди Натале — 14, Кавани — 13, Руни и Агуэро — по 12, Роналдиньо, Рууд ван Нистерлой и Адурис — по 10.
Отметим, что данные учитывали незабитые пенальти пяти сильнейших лиг века.
Напомним, Месси возглавил рейтинг лучших футболистов 21 века по соотношению голов к сыгранных матчей.
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Комментарии к статье «Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти»
Портал Transfermarkt составил рейтинг из 10-ти футболистов, которые чаще всего не реализовывали 11-метровые удары в 21-м веке во всех турнирах.