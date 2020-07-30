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Бездумная исполнительность

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
30 июля 2020 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Портал Transfermarkt составил рейтинг из 10-ти футболистов, которые чаще всего не реализовывали 11-метровые удары в 21-м веке во всех турнирах.

На вершине данного рейтинга оказался Лионель Месси с 22 неточными пробитыми пенальти. Второе и третье место разделили Криштиану Роналду и Франческо Тотти — по 18.

В десятку также попали: Ди Натале — 14, Кавани — 13, Руни и Агуэро — по 12, Роналдиньо, Рууд ван Нистерлой и Адурис — по 10.

Отметим, что данные учитывали незабитые пенальти пяти сильнейших лиг века.

Напомним, Месси возглавил рейтинг лучших футболистов 21 века по соотношению голов к сыгранных матчей.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти»

Портал Transfermarkt составил рейтинг из 10-ти футболистов, которые чаще всего не реализовывали 11-метровые удары в 21-м веке во всех турнирах.

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