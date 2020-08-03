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Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
3 августа 2020 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Проект памятника Мирче Луческу возле "Донбасс Арены".

Донецкий "Шахтер" планировал открыть памятник Мирче Луческу на его 75-летие, но отказался от этой идеи. За шесть дней до юбилейной даты тренер возглавил принципиального соперника "горняков" - киевское "Динамо".

"Шахтер" еще в 2015 году объявил, что поставит Луческу памятник возле "Донбасс Арены" после возвращения в Донецк. Тогда наставнику подарили миниатюрную копию, а болельщикам показали проект.

Бронзовая скульптура уже изготовлена и находится на клубной базе в Киеве. Поскольку Донецк все еще находит под оккупацией контролируемых Россией боевиков, памятник решили подарить экс-тренеру на 75 день рождения.

Но после объявления румынского специалиста тренером "Динамо", памятник перенесли дальше от главного помещения тренировочной базы "горняков". Где планировали презентовать памятник, а также что будет дальше с объектом, пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший помощник Мирчи Луческу в тренерском штабе "Шахтера" Александр Спиридон отказался от аналогичной работы в "Динамо".

По информации СМИ, не принимать предложение киевлян молдавского специалиста убедил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин. Сам же Палкин заявил, что никогда не говорил со Спиридоном на тему перехода в киевский клуб.

Луческу - самый титулованный тренер в истории "Шахтера". Он работал в клубе на протяжении 13 сезонов - с 2004 по 2016 год.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"»

Донецкий "Шахтер" планировал открыть памятник Мирче Луческу на его 75-летие, но отказался от этой идеи. За шесть дней до юбилейной даты тренер возглавил принципиального соперника "горняков" - киевское "Динамо".

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