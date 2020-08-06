 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
6 августа 2020 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинская ассоциация футбола начала подготовку второй группы арбитров для работы с VAR в чемпионате и Кубке Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Обучение будет проходить с августа по ноябрь.

"В первой группе, которая в целом включает 14 человек, идет подготовка арбитров и ассистентов арбитров, которые будут работать с VAR и на поле, и в фургоне с оборудованием.

В состав второй группы входят четыре арбитра, которые получат подготовку, необходимую для работы с VAR только на поле. Также в учениях принимают участие шесть операторов видеоповторов", - рассказали в УАФ.

Курс обучения включает теоретические и практические занятия в различных форматах, в том числе - с использованием системы VAR.

Напомним, ранее ФИФА дала согласие на использование системы VAR в Первой лиге чемпионата Украины.

Также напомним, система VAR дебютировала в УПЛ на матче "Шахтер" - "Десна". И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента.

Позже VAR использовался и на матче "Динамо" - "Днепр-1" - впервые на "Днепр-Арене". Тогда все ключевые решения судья поединка Екатерина Монзуль также принимала именно после просмотра видеозаписей.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

6 августа 2020

Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Для украинцев открыты границы 38 стран

5 августа 2020

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

3 августа 2020

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли

30 июля 2020

Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку

Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов

Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны

Количество смерчей в Украине продолжает расти

28 июля 2020

Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"

Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях

Ставки на спорт в режиме live

В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории

27 июля 2020

В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса

Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества

Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше

Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества

Также в разделе

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

— 3 августа 2020 —

Донецкий "Шахтер" планировал открыть памятник Мирче Луческу на его 75-летие, но отказался от этой идеи. За шесть дней до юбилейной даты тренер возглавил принципиального соперника "горняков" - киевское "Динамо".

Читать далее ⇒

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

— 30 июля 2020 —

Портал Transfermarkt составил рейтинг из 10-ти футболистов, которые чаще всего не реализовывали 11-метровые удары в 21-м веке во всех турнирах.

Читать далее ⇒

В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу

— 27 июля 2020 —

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин рассказал, почему Мирча Луческу ушел из команды. Об этом он заявил эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

Читать далее ⇒

ФК "Шахтер" установил рекорд Украины

— 20 июля 2020 —

Донецкий “Шахтер”, с 82 пунктами финишировав в чемпионате Украины на первом месте, установил национальный рекорд по итоговой очковой разнице между первым и вторым местом.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR»

Украинская ассоциация футбола начала подготовку второй группы арбитров для работы с VAR в чемпионате и Кубке Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе

Для украинцев открыты границы 38 стран

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз

НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

6 августа 2020

Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Для украинцев открыты границы 38 стран

5 августа 2020

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

3 августа 2020

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли

30 июля 2020

Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку

Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов

Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны

Количество смерчей в Украине продолжает расти

28 июля 2020

Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"

Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях

Ставки на спорт в режиме live

В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории

27 июля 2020

В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса

Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества

Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше

Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top