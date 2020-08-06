УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Украинская ассоциация футбола начала подготовку второй группы арбитров для работы с VAR в чемпионате и Кубке Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Обучение будет проходить с августа по ноябрь.

"В первой группе, которая в целом включает 14 человек, идет подготовка арбитров и ассистентов арбитров, которые будут работать с VAR и на поле, и в фургоне с оборудованием.

В состав второй группы входят четыре арбитра, которые получат подготовку, необходимую для работы с VAR только на поле. Также в учениях принимают участие шесть операторов видеоповторов", - рассказали в УАФ.

Курс обучения включает теоретические и практические занятия в различных форматах, в том числе - с использованием системы VAR.

Напомним, ранее ФИФА дала согласие на использование системы VAR в Первой лиге чемпионата Украины.

Также напомним, система VAR дебютировала в УПЛ на матче "Шахтер" - "Десна". И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента.

Позже VAR использовался и на матче "Динамо" - "Днепр-1" - впервые на "Днепр-Арене". Тогда все ключевые решения судья поединка Екатерина Монзуль также принимала именно после просмотра видеозаписей.