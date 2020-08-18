«Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы

«Интер» стал финалистом Лиги Европы. В полуфинальном поединке турнира миланский клуб отпраздновал победу над «Шахтером». Игра состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эспирит-Арена» и закончилась победой «Милана» со счетом 5:0.

В первом тайме «Милан» забил один гол, автором которого стал Лаутаро Мартинес. Во втором тайме «Милан» отправил в ворота соперника еще четыре мяча. Дубль оформил Ромелу Лукаку и еще по разу забили Данило Д'Амброзио и Лаутаро Мартинес.

Таким образом, «Интер» вышел в финал Лиги Европы, а «Шахтер» завершил участие в турнире. Отметим, на стадии плей-офф «Интер» одержал пять побед в пяти играх. На предыдущих стадиях турнира итальянский клуб обыграл «Лудогорец», «Хетафе» и «Байер».

В финале Лиги Европы «Интер» поспорит с «Севильей», которая в своем полуфинальном матча одержала победу над «Манчестер Юнайтед».

Финальный поединок второго по значимости европейского турнира между «Интером» и «Севильей» состоится 21 августа в Кельне на стадионе «Райн-Энерги».

Несмотря на поражение, «Шахтер» набрал один балл в рейтинг клубов УЕФА. Благодаря этому очку, он сумел догнать Боруссию Д и Тоттенхэм по итогам сезона, с которыми делят 12-е место.