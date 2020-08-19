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Бездумная исполнительность

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Татьяна Ковалева
19 августа 2020 Просмотров: 52  

Начинающим беттерам сложно сразу определиться с тем, какого букмекера предпочесть. Надо обращать внимание на важные критерии – надежность компании, наличие мобильного приложения, бонусную программу и многое другое.

Какого букмекера можно назвать хорошим

Когда будете выбирать – предпочитайте конторы без темного прошлого. Любой надежный букмекер имеет лицензию. Должна быть обширная линия событий – чтобы игроку было проще выбрать, на что именно ставить. Букмекер, заслуживающий внимания, предлагает делать ставки не только на топовые чемпионаты, но и на менее значимые события.

Оцените роспись – чем больше рынков предоставляет букмекер на игру, которая нравится игроку, тем лучше. У достойных букмекерских контор выгодные коэффициенты. Что же до наличия мобильного приложения – то сегодня оно уже необходимо. Скорость жизни стремительно растет, люди ставки делают на ходу. Следовательно, у достойного букмекера должно быть свое мобильное приложение, в котором можно делать ставки на футбол и другие соревнования.

Рейтинг букмекеров

Мы собрали небольшой перечень надежных компаний, которые легально работают и предлагают выгодные коэффициенты.

Fonbet.ru

Этот букмекер, сотрудничающий с ЦУПИС-2, один из самых известных в стране. Зарегистрироваться легко любому обладателю QIWI-кошелька. У организации много наземных пунктов.

rocketbet

Этот букмекер работает с ЦУПИС-1. Именно здесь удобнее всего делать онлайн ставки на футбол. Контора является партнером Премьер-Лиги и предлагает хорошие коэффициенты на игры РПЛ. Линия событий большая, тут есть не только основные виды спорта, но и всяческая экзотика.

1XСтавка

Постоянный участник разных рейтингов, в которых сравнивают букмекеров. Линия предлагаемых для ставок чемпионатов и спортивных событий обширна, роспись рынков большая – в крупных чемпионатах свыше тысячи пунктов. Интерфейс прост и практичен, отыскать в перечне заинтересовавшую ставку будет нетрудно. Есть бонусы для недавно зарегистрировавшихся.

Winline

Букмекер, который относится к ЦУПИС-1. Главный плюс – большое число бонусных программ. Есть и особая программа лояльности, если установите мобильное приложение – получите фрибет. Дают его в стопроцентном размере и за первый депозит.

Многие букмекеры предлагают беттерам выгодные условия, но не забывайте о том, что для каждого игрока будет лучше та контора, которая отвечает его требованиям.

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