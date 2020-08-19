|19 августа 2020
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Начинающим беттерам сложно сразу определиться с тем, какого букмекера предпочесть. Надо обращать внимание на важные критерии – надежность компании, наличие мобильного приложения, бонусную программу и многое другое.
Когда будете выбирать – предпочитайте конторы без темного прошлого. Любой надежный букмекер имеет лицензию. Должна быть обширная линия событий – чтобы игроку было проще выбрать, на что именно ставить. Букмекер, заслуживающий внимания, предлагает делать ставки не только на топовые чемпионаты, но и на менее значимые события.
Оцените роспись – чем больше рынков предоставляет букмекер на игру, которая нравится игроку, тем лучше. У достойных букмекерских контор выгодные коэффициенты. Что же до наличия мобильного приложения – то сегодня оно уже необходимо. Скорость жизни стремительно растет, люди ставки делают на ходу. Следовательно, у достойного букмекера должно быть свое мобильное приложение, в котором можно делать ставки на футбол и другие соревнования.
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• в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.
• В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира
• Рейтинг букмекеров: где делать ставки
• Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
• Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде
18 августа 2020
• МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы
• В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс
• Внешние жесткие диски: критерии подбора
• В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон
• Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать
• Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят
• «Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы
16 августа 2020
• Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП
• Прием документов на обучение абитуриентов из ОРДЛО продлили
• Кресло в детскую: почему стоит купить и какое можно подобрать
• Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина
• Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине
• Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики
• За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи
13 августа 2020
• На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет
• Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия
• Современные методы реставрации зубов
• В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов
• Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста
• Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран
• Президент УАФ заразился коронавирусом
• В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные
10 августа 2020
• НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
• Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
• В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%
• В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы
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