В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

21 августа в Украине стартует юбилейный, 30-й чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге. К сожалению болельщиков, в связи с обострением эпидемиологической ситуации, первые несколько туров пройдут без присутствия зрителей на трибунах.

С этого сезона первенство возвращается к привычной схеме игр в два круга. В нем примет участие 14 клубов.

Итак, в 1-м туре, на столичном стадионе имени Валерия Лобановского донецкий "Олимпик" в качестве номинального хозяина принимает киевское "Динамо". Встречу, которая начнется в 17.00, будет в прямом эфире транслировать телеканал "Футбол 2".

В этот же день пройдет игра "Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Коваливка). Ее в 19.00 покажет телеканал "Футбол 1".

В субботу, 22 августа, "Львов" принимает "Минай" (14.00, "Футбол 2"), черниговская "Десна" - луганскую "Зарю" (17.00, "Футбол 2"), "Александрия" - "Мариуполь" (19.30, "Футбол 2").

Заключительные поединки 1-го тура состоятся в воскресенье, 23 августа. Команда "Ингулец" (Петрово) встретится с "Днепром -1" (14.00, "Футбол 1"), а полтавская "Ворскла" - со львовским "Рухом" (17.00, "Футбол 1").