В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

|21 августа 2020
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21 августа в Украине стартует юбилейный, 30-й чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге. К сожалению болельщиков, в связи с обострением эпидемиологической ситуации, первые несколько туров пройдут без присутствия зрителей на трибунах.
С этого сезона первенство возвращается к привычной схеме игр в два круга. В нем примет участие 14 клубов.
Итак, в 1-м туре, на столичном стадионе имени Валерия Лобановского донецкий "Олимпик" в качестве номинального хозяина принимает киевское "Динамо". Встречу, которая начнется в 17.00, будет в прямом эфире транслировать телеканал "Футбол 2".
В этот же день пройдет игра "Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Коваливка). Ее в 19.00 покажет телеканал "Футбол 1".
В субботу, 22 августа, "Львов" принимает "Минай" (14.00, "Футбол 2"), черниговская "Десна" - луганскую "Зарю" (17.00, "Футбол 2"), "Александрия" - "Мариуполь" (19.30, "Футбол 2").
Заключительные поединки 1-го тура состоятся в воскресенье, 23 августа. Команда "Ингулец" (Петрово) встретится с "Днепром -1" (14.00, "Футбол 1"), а полтавская "Ворскла" - со львовским "Рухом" (17.00, "Футбол 1").
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21 августа 2020
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19 августа 2020
• в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.
• В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира
• Рейтинг букмекеров: где делать ставки
• Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
• Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде
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• Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине
• Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики
• За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи
13 августа 2020
• На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет
• Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия
• Современные методы реставрации зубов
• В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов
• Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста
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21 августа в Украине стартует юбилейный, 30-й чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге. К сожалению болельщиков, в связи с обострением эпидемиологической ситуации, первые несколько туров пройдут без присутствия зрителей на трибунах.