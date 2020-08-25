|25 августа 2020
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Киевское "Динамо" уверенно обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за первый трофей сезона - Суперкубок Украины. Это была первая игра наставника киевлян Мирчи Луческу против бывшей команды.
Кроме стартовых минут матча, когда "горняки" имели преимущество в игре, "Динамо" ощутимо преобладало над своим соперником. Имея преимущество в два мяча киевская команда начала работать над оборонительными действиями, хотя и пропустила гол. "Шахтер" имел свои моменты, однако "бело-синие" максимально грамотно играли у своих ворот. Казалось, что "Динамо" играло на удержание счета, таким образом ожидая финальный свисток, однако все же организовало одну атаку, которая оказалась результативной.
"Динамо", имея кадровые проблемы, реализовало все три своих голевых момента. Карлос де Пена открыл счет на 20 минуте матча, через 11 минуте преимущество киевлян увеличил Жерсон Родригеш. Вскоре разрыв в счете сократил Жуниор Мораес, а в концовке матча третий гол забил Фран Соль.
Встреча впервые состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
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Комментарии к статье «"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины»
Киевское "Динамо" уверенно обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за первый трофей сезона - Суперкубок Украины. Это была первая игра наставника киевлян Мирчи Луческу против бывшей команды.