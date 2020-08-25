 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
25 августа 2020 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Киевское "Динамо" уверенно обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за первый трофей сезона - Суперкубок Украины. Это была первая игра наставника киевлян Мирчи Луческу против бывшей команды.

Кроме стартовых минут матча, когда "горняки" имели преимущество в игре, "Динамо" ощутимо преобладало над своим соперником. Имея преимущество в два мяча киевская команда начала работать над оборонительными действиями, хотя и пропустила гол. "Шахтер" имел свои моменты, однако "бело-синие" максимально грамотно играли у своих ворот. Казалось, что "Динамо" играло на удержание счета, таким образом ожидая финальный свисток, однако все же организовало одну атаку, которая оказалась результативной.

"Динамо", имея кадровые проблемы, реализовало все три своих голевых момента. Карлос де Пена открыл счет на 20 минуте матча, через 11 минуте преимущество киевлян увеличил Жерсон Родригеш. Вскоре разрыв в счете сократил Жуниор Мораес, а в концовке матча третий гол забил Фран Соль.

Встреча впервые состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 августа 2020

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

23 августа 2020

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Современные напольные покрытия: обзор

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста

21 августа 2020

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Надежный поиск поставщиков в Китае

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

19 августа 2020

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

18 августа 2020

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

Внешние жесткие диски: критерии подбора

В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Также в разделе

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

— 23 августа 2020 —

Матч состоится в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж". Финал Лиги чемпионов в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Читать далее ⇒

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

— 23 августа 2020 —

Во вселенной виртуального спорта все, как в реальной жизни. Во время ожесточенного сражения на поле боя команды и отдельные игроки выясняют, кто из них круче. Решающее значение имеет не только опыт, но и умение быстро сориентироваться.

Читать далее ⇒

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

— 21 августа 2020 —

21 августа в Украине стартует юбилейный, 30-й чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге. К сожалению болельщиков, в связи с обострением эпидемиологической ситуации, первые несколько туров пройдут без присутствия зрителей на трибунах.

Читать далее ⇒

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

— 19 августа 2020 —

Начинающим беттерам сложно сразу определиться с тем, какого букмекера предпочесть. Надо обращать внимание на важные критерии – надежность компании, наличие мобильного приложения, бонусную программу и многое другое.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины»

Киевское "Динамо" уверенно обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за первый трофей сезона - Суперкубок Украины. Это была первая игра наставника киевлян Мирчи Луческу против бывшей команды.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят

Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 августа 2020

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

23 августа 2020

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Современные напольные покрытия: обзор

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста

21 августа 2020

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Надежный поиск поставщиков в Китае

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

19 августа 2020

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

18 августа 2020

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

Внешние жесткие диски: критерии подбора

В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top