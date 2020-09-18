 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки
18 сентября 2020 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Сенсационная победа "Колоса" в Греции.

Украина добыла максимум из возможного в таблицу коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели. Победы "Динамо" над АЗ в Лиге чемпионов и "Колоса" над "Арисом" в Лиге Европы принесли в национальную копилку каждая по 1,5 очка.

Ранее донецкий "Шахтер", получив как чемпион страны путевку в групповой раунд ЛЧ, автоматически принес 4 балла. Суммарно у Украины 7 очков, что при делении на 5 команд-участниц дает 1,400 балла.

Новый сезон наша национальная ассоциация начала на 12 позиции после того, как был отброшен урожайный для Украины сезон 2015/16 (тогда набрали 9,800 балла). Мы продолжаем отставать от Турции на 0,500 балла, однако немного приблизившись к 10 месту, на котором располагается Австрия (минус 1,925).

При этом еще ни одна украинская команда не вылетела из европейских турниров. А вот Австрия потеряла представителя в Лиге Европы "Хартберг". Турция на неделе была представлена ​​лишь одной командой - "Галатасараем", который победил "Нефтчи" и прошел в третий раунд квалификации ЛЕ.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

18 сентября 2020

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки

Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения

Лучшие смартфоны 2020 года

Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно

С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений

14 сентября 2020

Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины

Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина

Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7

В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика

Осенний променад: женская обувь 2020

В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов

9 сентября 2020

Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать

В Турции обязали носить маску даже на пляже

"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса

В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий

В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

8 сентября 2020

У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию

В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу

Покупка автомобиля в США с доставкой в Украину: ключевые нюансы и преимущества

Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет

7 сентября 2020

Гарантированную сумму, которую можно будет вернуть по депозиту, хотят увеличить с 200 до 600 тыс. гривен

Девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины

Правительство работает над законопроектом о двойном гражданстве

Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус

6 сентября 2020

The International - главное событие года в мире Dota 2

В Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой

НБУ упростит кассовые операции физлиц-предпринимателей

Также в разделе

Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру

— 5 сентября 2020 —

Легендарный футболист Лионель Месси решил на один сезон продолжить выступления в каталонской "Барселоне". Об этом аргентинец рассказал в эксклюзивном интервью "Goal.com", передает УНН.

Читать далее ⇒

Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира

— 4 сентября 2020 —

Американское издание "Forbes" определило наиболее богатых знаменитостей планеты, среди которых пять спортсменов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Forbes".

Читать далее ⇒

Сборная Украины получила выигрыш на старте Лиги наций

— 4 сентября 2020 —

Украинская футбольная сборная под руководством Андрея Шевченко обыграла Швейцарию во встрече стартового тура Лиги наций сезона 2020-2021 годов.

Читать далее ⇒

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

— 25 августа 2020 —

Киевское "Динамо" уверенно обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за первый трофей сезона - Суперкубок Украины. Это была первая игра наставника киевлян Мирчи Луческу против бывшей команды.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки»

Украина добыла максимум из возможного в таблицу коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели. Победы "Динамо" над АЗ в Лиге чемпионов и "Колоса" над "Арисом" в Лиге Европы принесли в национальную копилку каждая по 1,5 очка.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет

В Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины

"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса

У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

18 сентября 2020

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки

Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения

Лучшие смартфоны 2020 года

Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно

С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений

14 сентября 2020

Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины

Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина

Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7

В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика

Осенний променад: женская обувь 2020

В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов

9 сентября 2020

Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать

В Турции обязали носить маску даже на пляже

"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса

В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий

В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

8 сентября 2020

У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию

В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу

Покупка автомобиля в США с доставкой в Украину: ключевые нюансы и преимущества

Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет

7 сентября 2020

Гарантированную сумму, которую можно будет вернуть по депозиту, хотят увеличить с 200 до 600 тыс. гривен

Девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины

Правительство работает над законопроектом о двойном гражданстве

Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус

6 сентября 2020

The International - главное событие года в мире Dota 2

В Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой

НБУ упростит кассовые операции физлиц-предпринимателей

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top