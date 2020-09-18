|18 сентября 2020
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Украина добыла максимум из возможного в таблицу коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели. Победы "Динамо" над АЗ в Лиге чемпионов и "Колоса" над "Арисом" в Лиге Европы принесли в национальную копилку каждая по 1,5 очка.
Ранее донецкий "Шахтер", получив как чемпион страны путевку в групповой раунд ЛЧ, автоматически принес 4 балла. Суммарно у Украины 7 очков, что при делении на 5 команд-участниц дает 1,400 балла.
Новый сезон наша национальная ассоциация начала на 12 позиции после того, как был отброшен урожайный для Украины сезон 2015/16 (тогда набрали 9,800 балла). Мы продолжаем отставать от Турции на 0,500 балла, однако немного приблизившись к 10 месту, на котором располагается Австрия (минус 1,925).
При этом еще ни одна украинская команда не вылетела из европейских турниров. А вот Австрия потеряла представителя в Лиге Европы "Хартберг". Турция на неделе была представлена лишь одной командой - "Галатасараем", который победил "Нефтчи" и прошел в третий раунд квалификации ЛЕ.
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• Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина
• Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7
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9 сентября 2020
• Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать
• В Турции обязали носить маску даже на пляже
• "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса
• В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий
• В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов
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Комментарии к статье «Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки»
Украина добыла максимум из возможного в таблицу коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели. Победы "Динамо" над АЗ в Лиге чемпионов и "Колоса" над "Арисом" в Лиге Европы принесли в национальную копилку каждая по 1,5 очка.