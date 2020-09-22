Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел

Александр Усик сдал экзамены для поступления на факультет психологии в Харьковский университет внутренних дел. Об этом APnews сообщает со ссылкой на телеканал Интер.

Украинский супертяж таким образом будет получать уже второе высшее образование. Сейчас он аспирант Львовского государственного университета физической культуры. Вместе с Усиком экзамен сдавал и ведущий "Интера" Андрей Данилевич, который и сообщил о решении Усика продолжить обучение.

Отметим, что помимо начала учебы, этой осенью Усик должен также провести свой второй бой в супертяжелом дивизионе. Соперником украинского боксера станет Дерек Чисора, а сам бой намечен на 31 октября.