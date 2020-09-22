Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел

|22 сентября 2020
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Александр Усик сдал экзамены для поступления на факультет психологии в Харьковский университет внутренних дел. Об этом APnews сообщает со ссылкой на телеканал Интер.
Украинский супертяж таким образом будет получать уже второе высшее образование. Сейчас он аспирант Львовского государственного университета физической культуры. Вместе с Усиком экзамен сдавал и ведущий "Интера" Андрей Данилевич, который и сообщил о решении Усика продолжить обучение.
Отметим, что помимо начала учебы, этой осенью Усик должен также провести свой второй бой в супертяжелом дивизионе. Соперником украинского боксера станет Дерек Чисора, а сам бой намечен на 31 октября.
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• Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения
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• С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений
14 сентября 2020
• Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины
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• Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7
• В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика
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• В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов
9 сентября 2020
• Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать
• В Турции обязали носить маску даже на пляже
• "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса
• В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий
• В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов
8 сентября 2020
• У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию
• В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу
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Александр Усик сдал экзамены для поступления на факультет психологии в Харьковский университет внутренних дел. Об этом APnews сообщает со ссылкой на телеканал Интер.