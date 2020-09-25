|25 сентября 2020
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В Венгрии на стадионе «Пушкаш Арена» «Бавария» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).
Это поражение стало для испанского клуба пятым в истории турнира. Таким образом, команда Хулена Лопетеги установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Суперкубок УЕФА. Ранее севильцы делили первое место по числу проигрышей с «Барселоной».
Единственный раз «Севилья» выигрывала трофей в 2006-м году. Тогда испанцы крупно обыграли «Барселону» (3:0).
«Бавария» пять раз участвовала в борьбе за Суперкубок УЕФА и накануне во второй раз завоевала трофей.
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22 сентября 2020
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9 сентября 2020
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• В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов
8 сентября 2020
• У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию
• В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу
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Комментарии к статье ««Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА»
В Венгрии на стадионе «Пушкаш Арена» «Бавария» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).