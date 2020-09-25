«Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА

В Венгрии на стадионе «Пушкаш Арена» «Бавария» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).

Это поражение стало для испанского клуба пятым в истории турнира. Таким образом, команда Хулена Лопетеги установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Суперкубок УЕФА. Ранее севильцы делили первое место по числу проигрышей с «Барселоной».

Единственный раз «Севилья» выигрывала трофей в 2006-м году. Тогда испанцы крупно обыграли «Барселону» (3:0).

«Бавария» пять раз участвовала в борьбе за Суперкубок УЕФА и накануне во второй раз завоевала трофей.