УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022

В Будапеште состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, членом которого является президент УАФ Андрей Павелко. Было принято ряд важных для европейского футбола решений. В частности, изменены даты в календаре отборочного турнира ЧМ-2022 в европейской зоне и утверждено расписание финального турнира Лиги наций-2020/2021.

"Финальный турнир Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021 будет проведен в октябре 2021 года: 6-7-го числа пройдут полуфиналы, а 10-го - финал. Три национальные ассоциации, чьи сборные выступают в группе 1 (Италия, Нидерланды и Польша), заявили о заинтересованности в проведении решающего этапа. В матчах "финала четырех" трофей разыграют победители групп Лиги А. Сейчас в своих квартетах лидируют Бельгия, Португалия, Испания и Италия. Украина в текущем рейтинге Лиги наций занимает восьмое место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в специальном релизе УЕФА сообщила, что во время жеребьевки квалификации ЧМ-2022 в зоне УЕФА, дата и место которого определится позже, четыре полуфиналиста Лиги наций попадут в группы с пятью участниками (таких групп будет пять из 10-ти, в остальных пяти группах будет по шесть сборных) и, соответственно, в октябрьских турах отбора мундиаля участия не будут принимать. Две команды с пятого квинтета в эти даты (8-12 октября 2021 года) будут иметь возможность провести товарищеские матчи.