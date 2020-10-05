Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"

Национальная сборная Украины 5 октября отправится на товарищеский матч против сборной Франции. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на всех игроков, которые были вызваны из "Шахтера". Об этом информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В связи со вспышкой коронавируса в донецком клубе на самоизоляцию ушли Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.

В связи с чем тренерский штаб довызвал в расположение национальной команды вратаря "Александрии" Юрия Панькива и хавбека "Динамо" Владимира Шепелева, а также дебютантов Ефима Коноплю, Александра Зубкова и Илью Забарного.

Ранее из-за травм "сине-желтая" команда потеряла Александра Зинченко, Евгения Коноплянку, Владислава Супрягу, Сергея Кривцова, Виталия Буяльского и Сергея Болбата.

Подопечные Андрея Шевченко 7 октября проведут товарищеский матч с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций. 10 сборная Украины примет Германию на НСК "Олимпийский", а через три дня - Испанию.

Напомним, после двух туров в Лиге наций сборная Украины занимает 2 место в своей группе. В первой игре "сине-желтые" обыграли Швейцарию (2:1), однако затем крупно уступили Испании (0:4).