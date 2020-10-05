|5 октября 2020
|Просмотров: 82
|
Национальная сборная Украины 5 октября отправится на товарищеский матч против сборной Франции. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на всех игроков, которые были вызваны из "Шахтера". Об этом информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
В связи со вспышкой коронавируса в донецком клубе на самоизоляцию ушли Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.
В связи с чем тренерский штаб довызвал в расположение национальной команды вратаря "Александрии" Юрия Панькива и хавбека "Динамо" Владимира Шепелева, а также дебютантов Ефима Коноплю, Александра Зубкова и Илью Забарного.
Ранее из-за травм "сине-желтая" команда потеряла Александра Зинченко, Евгения Коноплянку, Владислава Супрягу, Сергея Кривцова, Виталия Буяльского и Сергея Болбата.
Подопечные Андрея Шевченко 7 октября проведут товарищеский матч с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций. 10 сборная Украины примет Германию на НСК "Олимпийский", а через три дня - Испанию.
Напомним, после двух туров в Лиге наций сборная Украины занимает 2 место в своей группе. В первой игре "сине-желтые" обыграли Швейцарию (2:1), однако затем крупно уступили Испании (0:4).
5 октября 2020
• Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии
• Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа
• Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"
28 сентября 2020
• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
• Полезная информация о таможенных услугах
• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
• Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»
• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
25 сентября 2020
• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
• Украинцы стали пить больше водки: рекордсмены - в Днепропетровской области
• УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022
• Главная елка страны будет искусственной
• Брендовая мужская обувь в MD Fashion
• Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
• «Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА
22 сентября 2020
• Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел
• В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать
• Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет
• В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть
18 сентября 2020
• Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию
• Karl Lagerfeld — это уникальный стиль, заключенный в модные шедевры бренда
• В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок
• Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось
• Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки
• Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения
• Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно
• С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений
— 25 сентября 2020 —
В Будапеште состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА, членом которого является президент УАФ Андрей Павелко. Было принято ряд важных для европейского футбола решений. В частности, изменены даты в календаре отборочного турнира ЧМ-2022 в европейской зоне и утверждено расписание финального турнира Лиги наций-2020/2021.
— 25 сентября 2020 —
В Венгрии на стадионе «Пушкаш Арена» «Бавария» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1).
— 22 сентября 2020 —
Александр Усик сдал экзамены для поступления на факультет психологии в Харьковский университет внутренних дел. Об этом APnews сообщает со ссылкой на телеканал Интер.
— 18 сентября 2020 —
Украина добыла максимум из возможного в таблицу коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели. Победы "Динамо" над АЗ в Лиге чемпионов и "Колоса" над "Арисом" в Лиге Европы принесли в национальную копилку каждая по 1,5 очка.
Приветствую, гость! Вход
5 октября 2020
• Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии
• Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа
• Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"
28 сентября 2020
• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
• Полезная информация о таможенных услугах
• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
• Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»
• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
25 сентября 2020
• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
• Украинцы стали пить больше водки: рекордсмены - в Днепропетровской области
• УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022
• Главная елка страны будет искусственной
• Брендовая мужская обувь в MD Fashion
• Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
• «Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА
22 сентября 2020
• Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел
• В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать
• Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет
• В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть
18 сентября 2020
• Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию
• Karl Lagerfeld — это уникальный стиль, заключенный в модные шедевры бренда
• В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок
• Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось
• Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки
• Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения
• Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно
• С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"»
Национальная сборная Украины 5 октября отправится на товарищеский матч против сборной Франции. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на всех игроков, которые были вызваны из "Шахтера". Об этом информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола.