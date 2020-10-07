Обнародовано имя лучшего футболиста сезона 2019/20 по версии УЕФА

|7 октября 2020
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Роберт Левандовски признан Лучшим футболистом сезона 2019/20 по версии УЕФА.
В жюри вошли тренеры 80 клубов, игравших на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/20, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). Тренеры не могли голосовать за игроков из своей команды.
Члены жюри называли тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе - три, за третье - один. В шорт-лист попали три игрока, набравшие больше всего баллов.
Нападающий сборной Польши опередил в тройке лучших одноклубника по "Баварии" Мануэля Нойера и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брейне. Имя победителя объявили на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 в Женеве.
Роберт Левандовски забил 15 голов и сделал шесть результативных передач в прошлом сезоне Лиги чемпионов, которая была выиграна его клубом, а он стал лучшим бомбардиром.
Его одноклубники Мануэль Нойер и Йозуа Киммих были признаны УЕФА лучшими вратарем и защитником Лиги чемпионов предыдущей кампании соответственно.
Лучшим полузащитником минувшего сезона назван Кевин де Брейне из "Манчестер Сити", который проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов "Лиону". Левандовски также стал лучшим нападающим турнира прошлой кампании.
Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик выиграл награду лучшему тренеру предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов.
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• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
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• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
• Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»
• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
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Роберт Левандовски признан Лучшим футболистом сезона 2019/20 по версии УЕФА.