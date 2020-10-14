Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

В Киеве на "Олимпийском" сборная Украины играла матч Лиги Наций УЕФА против сборной Испании. Команда Шевченко выдала чуть ли не образцовый матч

Первый матч на выезде сине-желтые проиграли с разгромным счетом. Андрей Шевченко и его штаб провели работу над ошибками и в домашнем матче фланги испанцев хоть и были активны, но не приносили существенной опасности. Со стартового свистка испанцы забрали мяч себе,к чему были готовы украинские футболисты, которые выдали чуть ли не лучший свой матч в обороне.

Во втором тайме испанцы продолжили наседать на ворота Бущана, который уже показал ярких сейвов. Украинцы редко получали шанс в атаке. Но одна из такихполучилась на самом высококмуровне. Бущан выбил мяч на правый фланг, откуда Караваев головой сбросил мяч на Ярмоленко. Андрей спокойно развернулся и отдал на ход Цыганкова, который из-за штрафной пробил мимо Де Хеа.

Команда Андрея Шевченко прервала 3-матчевую серию поражений. До этого "сине-желтые" уступили в Лиге наций Испании (0:4), Германии (1:2), а также в спарринге с Францией (1:7).

В другом матче группы D Швейцария и Германия сыграли вничью 3:3. Таким образом, после 4-го тура испанцы удерживают лидерство с 7 баллами. У Германии и Украины по 6 очков, у Швейцарии - 2 балла.