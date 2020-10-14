Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

Издание “Ace Football” провело исследование и назвало наиболее переоцененного футболиста в истории спорта.

Сначала были определены 20 кандидатов на звание самого переоцененного игрока и проведен повторный опрос.

В итоге первую строчку занял бывший полузащитник “Ливерпуля” и сборной Англии Стивен Джеррард. 23,5% респондентов назвали именно его. На втором месте расположился французский хавбек “Манчестер Юнайтед” Погба (22%). Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле занял третье место (20%).

Далее в списке находятся: Килиан Мбаппе, Диего Марадона, Райан Гиггз, Мохамед Салах, Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Напомним, что Джерард завершил карьеру футболиста в 2016 году.