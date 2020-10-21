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Бездумная исполнительность

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2
21 октября 2020 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Донецкий "Шахтер" посетил Мадрид на поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".

В первом тайме "горняки" отправили в "нокдаун" подопечных Зидана, забив три безответных гола. На 29 минуте контратаку украинского клуба завершил ударом низом Тете. Через четыре минуты состоялся автогол Варана, а в конце тайма Манор Соломон забил с передачи пяткой от Тете - 3:0.

Довольно быстро после перерыва "галактикос" отыграли два мяча. Лука Модрич оформил эффектный удар под перекладину ворот, а через пять минут потеря мяча у своей штрафной привела к голу Винисиуса.

До конца матча команды обменялись забитыми голами, которые были забиты из офсайда. Таким образом, "Шахтер" устоял и праздновал выигрыш - 3:2.

Примечательно, что за "Шахтер" не смогли принять участие ряд основных исполнителей из-за травм и после переноса коронавируса (Патрик, Степаненко, Коваленко, Мораес, Кривцов, Матвиенко).
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2»

Донецкий "Шахтер" посетил Мадрид на поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".

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