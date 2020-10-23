Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира. Об этом сообщает сайт организации.

Сборная Украины после поражений от Франции и Германии, а также победы над Испанией поднялась на одну позицию. ттеперь команда Шевченко занимает 23 место в рейтинге. Лидерами списка остались Бельгия, Франция и Бразилия.

Рейтинг ФИФА от 23 октября:

Бельгия (1) Франция (2) Бразилия (3) Англия (4) Португалия (5) Испания (7) Уругвай (6) Аргентина (9) Хорватия (8) Колумбия (10)

...

23. Украина (24)

Добавим, следующие матчи сборная Украины сыграет в ноябре. Сначала 11 числа украинцы сыграют товарищеский матч в Польше. Затем 14 ноября сыграют в Германии, а 17-го ноября - в Швейцарии.