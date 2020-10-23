Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

|23 октября 2020
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Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира. Об этом сообщает сайт организации.
Сборная Украины после поражений от Франции и Германии, а также победы над Испанией поднялась на одну позицию. ттеперь команда Шевченко занимает 23 место в рейтинге. Лидерами списка остались Бельгия, Франция и Бразилия.
Рейтинг ФИФА от 23 октября:
23. Украина (24)
Добавим, следующие матчи сборная Украины сыграет в ноябре. Сначала 11 числа украинцы сыграют товарищеский матч в Польше. Затем 14 ноября сыграют в Германии, а 17-го ноября - в Швейцарии.
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Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира. Об этом сообщает сайт организации.