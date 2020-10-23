В Украине появилась новая ледовая арена

В Мариуполе состоялось открытие современного спортивного комплекса "Mariupol Ice Center". В будущем спорткомплекс станет домашней ареной хоккейного клуба "Мариуполь", который с нового сезона будет выступать в УХЛ.

Изначально арена будет принимать 300 зрителей, однако в будущем ее вместительность можно будет увеличить до 2000 человек. Строительство арены началось в декабре 2018 года. Стоимость проекта составила 90 млн грн. Из них 21,7 млн грн. было потрачено на благоустройство территории и 11 млн грн. – на проведение электропитания для двух объектов.

Арена расположена на площади около 3500 кв.м. Особенность "Mariupol Ice Center" – смотровая площадка на втором этаже, на которой расположен спортзал и фудкорт. Размер ледовой площадки – 58 на 28 метров, что соответствует европейским стандартам и требованиям для проведения чемпионата Украины по хоккею. На арене будут тренироваться детские спортивные школы, а это почти 1500 детей. Они смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием.

Церемонию открытия посетили президент Украины Владимир Зеленский, сделавший символическое вбрасывание шайбы, президент хоккейного клуба "Донбасс" и вице-президент футбольного клуба "Шахтер" - Борис Колесников, а также министр спорта Вадим Гутцайт.