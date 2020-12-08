Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины узнала своих соперников по группе в квалификации на ближайший Мундиаль. Подопечные Андрея Шевченко на пути к финальной части чемпионата мира-2022 года в Катаре сойдутся с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, а также Казахстаном.

Из пяти команд напрямую пройдет только одна - победитель группы. Дополнительный шанс отобраться путем плей-офф получит также команда, займет второе место. Кого из соперников украинцам стоит опасаться? Представляем краткую информацию относительно каждой из команд.

Сборная Франции

С действующими чемпионами мира "сине-желтые" играли совсем недавно - в рамках товарищеской встречи накануне матчей Лиги наций против не менее титулованных команд - Германии и Испании. Ослабленная беспрецедентными кадровыми потерями команда Андрея Шевченко уступила сопернику со счетом 1:7. Это поражение стало крупнейшим за все время существования нашей национальной сборной. Вместе с тем этот результат закалил подопечных Шевченко, которые затем впервые в своей истории переиграли "Фурию Роха".

В целом же украинцы и французы провели между собой 10 официальных встреч, в которых "сине-желтые" брали верх лишь раз. Было это в плей-офф отбора к ЧМ-2014, когда команда Михаила Фоменко одолела фаворитов со счетом 2:0, а вот в ответном матче уступила - 0:3 и пропустила соперника на Мундиаль.

Еще три встречи закончились вничью, и шесть раз побеждали наши оппоненты. Разница забитых и пропущенных мячей - 6:21 в пользу французов.

Сборная Финляндии

Статистика над северным соперником имеет более приятный привкус. В двух встречах с командой Финляндии оба раза победу одержала наша команда. В отборе к ЧМ-2018 "сине-желтые" сначала обыграли финнов дома со счетом 1:0, а затем в Тампере - 2:1. Однако Украина выгрызала каждую из этих побед.

С тех пор "суоми" сильно прибавили - они впервые в своей истории квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы, на пути к которому стали победителями группы первого розыгрыша Лиги наций.

Сборная Боснии и Герцеговины

Одной из немногих сборных в Европе, которой еще ни разу не играла Украина, является Босния и Герцеговина. Команда с опытным костяком однозначно сможет дать бой. В составе боснийцев есть несколько звезд первой величины, такие как нападающий "Ромы" Эдин Джеко и полузащитник "Ювентуса", который сейчас выступает за "Барселону", Миралем Пьянич.

Команда Душана Баевича в первом розыгрыше Лиги наций заняла первое место в группе и вышла в высший дивизион, а также получила возможность выйти на Евро-2020 через плей-офф. Но вот в нынешнем году сборная не смогла победить ни разу, играя с Италией, Нидерландами и Польшей. Скорее всего, к следующим матчам команда будет готовиться уже под руководством нового наставника.

Сборная Казахстана

Команда Казахстана нам досталась в соперники из пятой корзины, где рейтингово находятся слабые команды. В своей истории сборные четыре раза встречались как раз в группах в отборе к чемпионатам мира. И каждый раз украинцы одерживали победу. Разница забитых и пропущенных мячей - 9:3 в нашу пользу. Но здесь важно не расслабиться, чтобы недооценить соперника, и уверенно взять три очка.