|3 февраля 2021
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Совет Международной федерации хоккея (ІІHF) проголосовал за подтверждение Риги в качестве единой принимающей стороны чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после решения отозвать турнир из Минска, передает УНН со ссылкой на сайт ІІHF.
Решение было принято после рассмотрения офисом ІІHF, который также изучил предложения от Братиславы, Словакии и Дании.
"Я хотел бы поблагодарить наших членов из Дании и Словакии за их готовность взять на себя обязанности хозяина Чемпионата мира в такой короткий срок. Но в конечном итоге Совет считает, что проведение всего турнира в одной стране позволяет нам проявлять гибкость", - сказал президент ІІHF Рене Фазель.
Совет ІІHF сослался на непрерывные проблемы, связанные с COVID-19, а также на различные технические причины, по которым он решил провести турнир в одном городе. Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами - это самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия.
Основным местом проведения турнира станет "Арена Рига" в Риге, где будут проходить группа B, две игры четвертьфинала, полуфинальный раунд и медальный раунд. Вторым местом станет "Олимпийский спортивный центр", который будет преобразован в ледовый каток на 6000 мест и будет принимать игры группы А и два четвертьфинала.
Отметим, что все 16 команд-участниц будут размещены в одной гостинице.
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Комментарии к статье «Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею»
Совет Международной федерации хоккея (ІІHF) проголосовал за подтверждение Риги в качестве единой принимающей стороны чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после решения отозвать турнир из Минска, передает УНН со ссылкой на сайт ІІHF.