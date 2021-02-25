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Бездумная исполнительность

Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020
25 февраля 2021 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Болельщикам, которые купили билеты на матчи чемпионата Европы-2020, могут разрешить поехать в другие страны, чтобы увидеть матчи турнира. Итоговые решения касательно ситуации с болельщиками еще не приняты. Об этом заявил медицинский советник турнира Даниэль Кох в интервью Reuters.

Он заявил, что Евро-2020 обязательно состоится в этом году. Для допуска болельщиков на матчи рассматриваются различные сценарии, которые будут зависеть от ситуации с пандемией коронавируса и вакцинацией.

"Пока сложно говорить об этом. Посмотрим, какая ситуация будет и какие требования у стран. Но надеюсь, что частично путешествия будут возможны, ведь, в конце концов, реальное значение имеют не сами путешествия. Основная проблема в том, чтобы сдерживать распространение вируса - выявлять случаи заражения, поиск цепочки контактов и соблюдение социальной дистанции", - сказал Кох.

Доктор также допустил, что в итоге на турнире стадионы могут быть заполнены больше чем на 30% от вместимости, ведь такое количество мест заполняли некоторые страны еще прошлой осенью, в разгар пандемии.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020»

Болельщикам, которые купили билеты на матчи чемпионата Европы-2020, могут разрешить поехать в другие страны, чтобы увидеть матчи турнира. Итоговые решения касательно ситуации с болельщиками еще не приняты. Об этом заявил медицинский советник турнира Даниэль Кох в интервью Reuters.

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