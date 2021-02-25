Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020

|25 февраля 2021
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Болельщикам, которые купили билеты на матчи чемпионата Европы-2020, могут разрешить поехать в другие страны, чтобы увидеть матчи турнира. Итоговые решения касательно ситуации с болельщиками еще не приняты. Об этом заявил медицинский советник турнира Даниэль Кох в интервью Reuters.
Он заявил, что Евро-2020 обязательно состоится в этом году. Для допуска болельщиков на матчи рассматриваются различные сценарии, которые будут зависеть от ситуации с пандемией коронавируса и вакцинацией.
"Пока сложно говорить об этом. Посмотрим, какая ситуация будет и какие требования у стран. Но надеюсь, что частично путешествия будут возможны, ведь, в конце концов, реальное значение имеют не сами путешествия. Основная проблема в том, чтобы сдерживать распространение вируса - выявлять случаи заражения, поиск цепочки контактов и соблюдение социальной дистанции", - сказал Кох.
Доктор также допустил, что в итоге на турнире стадионы могут быть заполнены больше чем на 30% от вместимости, ведь такое количество мест заполняли некоторые страны еще прошлой осенью, в разгар пандемии.
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• Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка
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23 февраля 2021
• Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
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5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
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3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
• Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею
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• 6 критериев выбора прогулочной коляски
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25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
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• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
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Болельщикам, которые купили билеты на матчи чемпионата Европы-2020, могут разрешить поехать в другие страны, чтобы увидеть матчи турнира. Итоговые решения касательно ситуации с болельщиками еще не приняты. Об этом заявил медицинский советник турнира Даниэль Кох в интервью Reuters.