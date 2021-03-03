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Бездумная исполнительность

Олимпиада-2020: власти Японии рассматривает возможность проведения Игр без иностранных зрителей
3 марта 2021 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности проведения летних Олимпийских Игр в Токио без зрителей из-за границы в связи с ситуацией с новым коронавирусом. Об этом в среду сообщила японская газета Mainichi.

По данным издания, окончательное решение по этому вопросу может быть принято в течение этого месяца. Газета подчеркивает, что речь идет о зрителях из-за рубежа. Вопрос о допуске на состязания зрителей из числа людей, проживающих на территории Японии, будет рассматриваться в отдельном порядке.

Глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото в опубликованном 27 февраля интервью газетам Yomiuri и Asahi высказала мнение о том, что Игры все же должны проводиться со зрителями, несмотря на ситуацию с пандемией. При этом она указала на необходимость в первую очередь позаботиться о мерах против распространения инфекции. Вопрос о зрителях пока не решен, он будет рассматриваться на консультациях с участием, в частности, Международного олимпийского комитета, правительства Японии и администрации Токио.

По данным опроса, проведенного общенациональной газетой Yomiuri, более 90% японцев считают, что предстоящие в Токио в этом году летние Олимпийские и Паралимпийские игры должны проводиться без зрителей или при их минимальном количестве из-за опасности распространения коронавируса.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Игры были перенесены на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады “Токио-2020” сохранено.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Олимпиада-2020: власти Японии рассматривает возможность проведения Игр без иностранных зрителей»

Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности проведения летних Олимпийских Игр в Токио без зрителей из-за границы в связи с ситуацией с новым коронавирусом. Об этом в среду сообщила японская газета Mainichi.

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