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"Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия
21 марта 2021 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших европейских клубов прошлого десятилетия, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной федерации.

Первое место в рейтинге заняла испанская “Барселона”, у которой в активе 2877 очков. На втором месте идет извечный соперник каталонцев “Реал” — 2782, замыкает первую тройку мюнхенская “Бавария” — 2594.

Полностью десять лучших клубов Европы в период с 2011 по 2020 годы выглядят следующим образом:

  1. “Барселона” (2877 очков)
  2. “Реал” (+2782)
  3. “Бавария” (2594,5)
  4. “ПСЖ” (2357)
  5. “Атлетико” (2302)
  6. “Ювентус” (2272)
  7. “Челси” (2113)
  8. “Манчестер Сити” (2113)
  9. “Манчестер Юнайтед” (2020)
  10. “Арсенал” (2016).

Рейтинг составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных командой за каждый год (2011-2020) в клубном рейтинге “IFFHS”.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «"Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия»

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших европейских клубов прошлого десятилетия, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной федерации.

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