|22 марта 2021
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. На счету звездного аргентинца 768 матчей за каталонскую команду.
10-ка "Барсы" вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании против "Реала Сосьедад". Попав в состав, Лионель побил рекорд бывшего капитана и игрока команды Хави Эрнандеса, на счету которого было 767 матчей во всех турнирах.
За предыдущие 767 матчей Месси забил 661 гол и отдал 290 результативных передач.
Месси играет за первую команду "Барселоны" с октября 2004 года.
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Комментарии к статье «Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"»
Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. На счету звездного аргентинца 768 матчей за каталонскую команду.