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Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать
26 апреля 2021 Просмотров: 461 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Киевское "Динамо" завоевало золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2020-2021. Игроки Мирчи Луческу оформили чемпионство за три тура до финиша.

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Это стало возможным после того, как в 23-м туре УПЛ "Динамо" в Киеве разгромило "Ингулец" со счетом 5:0. Киевляне стали недосягаемы для своего ближайшего преследователя "Шахтера" и вернули чемпионство в столицу.

"Динамо" теперь опережают ближайшего оппонента в турнирной таблице "Шахтера" на 13 очков за три тура до окончания чемпионата.

Таким образом, "Динамо" уже номинально считается победителем Премьер-Лиги.

В последний раз "Динамо" был украинским чемпионом пять лет назад, одержав победу в 2016 году.

По словам Луческу, у футболистов появился менталитет победителей, а в команде присутствует здоровая конкуренция, что было одним из главных приоритетов на этот сезон.

"Было нелегко меня выдерживать все эти месяцы, поскольку я оказывал давление. Но без него не будет результата - это один из важнейших компонентов подготовки. Чемпионами стали те же футболисты, которые были в "Динамо" и раньше, но самое главное - это не талант, а ежедневная работа. Ребята ежедневно жили с мыслью о том, чтобы стать чемпионами", - сказал Луческу.

Мнением о победе команды в чемпионате Украины глава столичного клуба Игорь Суркис поделился в интервью YouTube-каналу "Профутбол Digital".

Суркис поблагодарил всех сотрудников "Динамо" и команду за то, что вернули чемпионство в Киев, несмотря на тяжелый год, частые потери в составе из-за коронавируса.

Пресс-служба столичного клуба опубликовала в YouTube ролик с награждением "бело-синих" и их последующими эмоциями.

В видео также попала поздравительная речь Суркиса в адрес команды, а также празднования уже в раздевалке.

"Одно слово! Помните, когда я представлял вам мистера я сказал: "Если вы с этим главным тренером не выиграете, то уже надо опускать руки". Слава Богу, что вы в него поверили. И самое главное - он поверил в вас!", - сказал Суркис.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «"Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать»

Киевское "Динамо" завоевало золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2020-2021. Игроки Мирчи Луческу оформили чемпионство за три тура до финиша.

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