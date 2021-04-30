"Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать

|26 апреля 2021
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Киевское "Динамо" завоевало золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2020-2021. Игроки Мирчи Луческу оформили чемпионство за три тура до финиша.
Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
Это стало возможным после того, как в 23-м туре УПЛ "Динамо" в Киеве разгромило "Ингулец" со счетом 5:0. Киевляне стали недосягаемы для своего ближайшего преследователя "Шахтера" и вернули чемпионство в столицу.
"Динамо" теперь опережают ближайшего оппонента в турнирной таблице "Шахтера" на 13 очков за три тура до окончания чемпионата.
Таким образом, "Динамо" уже номинально считается победителем Премьер-Лиги.
В последний раз "Динамо" был украинским чемпионом пять лет назад, одержав победу в 2016 году.
По словам Луческу, у футболистов появился менталитет победителей, а в команде присутствует здоровая конкуренция, что было одним из главных приоритетов на этот сезон.
"Было нелегко меня выдерживать все эти месяцы, поскольку я оказывал давление. Но без него не будет результата - это один из важнейших компонентов подготовки. Чемпионами стали те же футболисты, которые были в "Динамо" и раньше, но самое главное - это не талант, а ежедневная работа. Ребята ежедневно жили с мыслью о том, чтобы стать чемпионами", - сказал Луческу.
Мнением о победе команды в чемпионате Украины глава столичного клуба Игорь Суркис поделился в интервью YouTube-каналу "Профутбол Digital".
Суркис поблагодарил всех сотрудников "Динамо" и команду за то, что вернули чемпионство в Киев, несмотря на тяжелый год, частые потери в составе из-за коронавируса.
Пресс-служба столичного клуба опубликовала в YouTube ролик с награждением "бело-синих" и их последующими эмоциями.
В видео также попала поздравительная речь Суркиса в адрес команды, а также празднования уже в раздевалке.
"Одно слово! Помните, когда я представлял вам мистера я сказал: "Если вы с этим главным тренером не выиграете, то уже надо опускать руки". Слава Богу, что вы в него поверили. И самое главное - он поверил в вас!", - сказал Суркис.
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Киевское "Динамо" завоевало золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2020-2021. Игроки Мирчи Луческу оформили чемпионство за три тура до финиша.