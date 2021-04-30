Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги

Президент мадридского футбольного клуба “Реала” Флорентино Перес подаст в суд на УЕФА после провала проекта новой европейской Суперлиги. Он собирается оспорить монополию организации на проведение турниров.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

По информации источника издания, несмотря на отказ большинства футбольных клубов от участия в новой европейской Суперлиге она продолжает существовать как юридическое лицо. По мнению Переса, своими действиями УЕФА нарушает антимонопольное законодательство.

Президент “Реала” намерен подать в суд на организацию, поскольку она не имеет права на единоличное проведение всех европейских турниров. Первые шаги в этом направлении будут сделан в Испании, где официально зарегистрирована Суперлига.

Напомним, ранее 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

В ночь на 21 апреля, всего спустя два дня после объявления о создании Суперлиги, "Ман Сити", "Челси", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из турнира. После этого организаторы Суперлиги объявили, что проект приостановлен для "преобразования".