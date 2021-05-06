|6 мая 2021
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Игрок среднего звена поля в составе сборной Украины — Руслан Малиновский, стал лучшим игроком месяца в “Аталанте”. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.
В прошлом месяце украинец сыграл в 5-ти матчах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами, что помогло ему завоевать вышеназванное звания.
Стоит отметить, что эту награду игрок получает второй раз подряд — в марте полузащитник также собрал больше всего голосов от фанов бергамьского коллектива.
Всего в чемпионате Италии в активе у Малиновского 6 голов и 10 результативных пасов в 32 матчах.
Малиновский перешел в “Аталанты” с “Генке” в 2019 году. Сейчас трансферная стоимость игрока составляет 21 млн. Евро.
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30 апреля 2021
• В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк
• На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение
• Латвия открыла почетное консульство в Славянске
• Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины
• На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей
• Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов
28 апреля 2021
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• На что обратить внимание при выборе кондиционера
• Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект
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• Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк
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Комментарии к статье «Малиновский второй раз подряд признан лучшим футболистом месяца Серии А»
Игрок среднего звена поля в составе сборной Украины — Руслан Малиновский, стал лучшим игроком месяца в “Аталанте”. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.