"Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне

|14 мая 2021
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Киевское "Динамо" в матче с "Зарей" завоевало Кубок Украины. Он стал третьим трофеем киевлян в сезоне. для киевского "Динамо" это третий трофей в этом сезоне. На старте "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер" - 3:1. Кроме того, "бело-синие" стали чемпионами УПЛ, опередив "горняков" на 11 очков.
Перед стартом сезона футбольную Украину шокировала новость о новом главном тренере "Динамо" - команду возглавил бывший наставник главного конкурента киевлян "Шахтера" Мирча Луческу. Румынский специалист был у руля дончан 12 лет и за это время становился восемь раз чемпионом Украины, шесть раз обладателем Кубка, восемь раз - Суперкубка и обладателем Кубка УЕФА.
Такой приход фанаты "Динамо" не слишком оценили и устроили настоящий штурм офиса "бело-синих" с требованием отставки румына. Президент Игорь Суркис свое решение не изменил. К тому же со старта появился результат. 25 августа "Динамо" играло за Суперкубок с "Шахтером" и уверенно обыграло "горняков" 3:1. За киевлян забивали Де Пена, Родригес и Соль, у дончан гол в активе Мораеса.
Уже в третьем туре "Динамо" вышло на чистое первое место после осечки "Шахтера" в матче с "Зарей". И лидерство до конца сезона так и не отдало. Правда, в первом круге, и в целом в сезоне, единственное поражение киевлянам нанес именно "Шахтер". В ноябре "горняки" в домашнем для "Динамо" матче разбили "бело-синих" 3:0. Но уже во втором круге, хоть и с более скромным счетом, но "Динамо" должок вернуло - 1:0 и фактически гарантированное чемпионство. В финальной таблице "бело-синие" опередили главного конкурента аж на 11 очков, а чемпионство праздновали еще за три тура до конца чемпионата.
"Динамо" и "Шахтер" стартовали со стадии 1/4 финала. И уже здесь "горняки" неожиданно вылетели из турнира от перволигового "Агробизнеса". Для "Динамо" эта стадия также стала непростой - победа лишь в серии пенальти над "Колосом".
Уже в полуфинале именно "Динамо" попалась команда из Волочиска, которую киевляне уверенно обыграли 3:0. В итоге в решающем матче "бело-синим" противостояла "Заря", которая по итогам сезона в УПЛ стала "бронзовой". Но в финале луганчане особых проблем занявшему место в воротах "Динамо" Бойко не доставили. Правда, и свои ворота достаточно хорошо защищали. Как результат - командам пришлось играть два дополнительных тайма по 15 минут. Но уже на старте первой 15-минутки "Динамо" открыло счет благодаря голу Цыганкова, а дальше могло лишь увеличивать разницу в счете. Но и без того трофей в свою копилку добавило. Это, между прочим, уже 13 Кубок Украины для киевлян. Столько же у "Шахтера".
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Комментарии к статье «"Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне»
Киевское "Динамо" в матче с "Зарей" завоевало Кубок Украины. Он стал третьим трофеем киевлян в сезоне. для киевского "Динамо" это третий трофей в этом сезоне. На старте "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер" - 3:1. Кроме того, "бело-синие" стали чемпионами УПЛ, опередив "горняков" на 11 очков.