Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из Лиги чемпионов в сезоне 2021-2022 годов. Их места в турнире могут занять клубы, которые заняли 5-6 места в национальных чемпионатах.

Об этом пишет испанское издание El Partidazo de COPE.

По данным издания, УЕФА исключит эти команды из Лиги чемпионов, поскольку они до сих пор не вышли из Суперлиги. Кроме того, клубам грозят крупные штрафы.

Также сообщается, что если Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне поддержит их исключение из Лиги чемпионов, то их места могут занять "Реал Сосьедад" и "Бетис" (5 и 6 место в Ла Лиге), а также "Наполи" (5 место в Серии А).

Напомним, в апреле 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами выступили "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Атлетико", "Ювентус", "Барселона" и "Реал". Но в течение нескольких дней под угрозой санкций все клубы, кроме трех последних, вышли из Суперлиги.

УЕФА выступил резко против нового турнира, заявив, что участники Суперлиги могут быть исключены из всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и из национальных чемпионатов.