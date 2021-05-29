|29 мая 2021
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29 мая в португальском Порту прошел финал Лиги чемпионов, в котором главный приз разыграли между собой английские клубы - "Манчестер Сити" и "Челси".
В решающем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил в Порту «Челси» (0:1).
Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник Кай Хавертц.
"Челси" второй раз в своей истории становится победителем Лиги чемпионов УЕФА. При этом чемпион Англии обыгран лондонцами нынешней весной уже третий раз подряд.
На пути к финалу "Челси" последовательно обыграл мадридский "Атлетико", португальский "Порту" и мадридский "Реал". А "Манчестер Сити" одолел менхенгладбаскую "Боруссию", дортмундскую "Боруссию", а также финалиста прошлогодней ЛЧ - французский ПСЖ.
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17 мая 2021
• Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать
• В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания
• Основные причины обращения к отоларингологу
• Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе
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Комментарии к статье «"Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов»
29 мая в португальском Порту прошел финал Лиги чемпионов, в котором главный приз разыграли между собой английские клубы - "Манчестер Сити" и "Челси".