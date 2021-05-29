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Бездумная исполнительность

"Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов
29 мая 2021 Просмотров: 87 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

29 мая в португальском Порту прошел финал Лиги чемпионов, в котором главный приз разыграли между собой английские клубы - "Манчестер Сити" и "Челси".

В решающем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил в Порту «Челси» (0:1).

Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник Кай Хавертц.

"Челси" второй раз в своей истории становится победителем Лиги чемпионов УЕФА. При этом чемпион Англии обыгран лондонцами нынешней весной уже третий раз подряд.

На пути к финалу "Челси" последовательно обыграл мадридский "Атлетико", португальский "Порту" и мадридский "Реал". А "Манчестер Сити" одолел менхенгладбаскую "Боруссию", дортмундскую "Боруссию", а также финалиста прошлогодней ЛЧ - французский ПСЖ.

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Комментарии к статье «"Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов»

29 мая в португальском Порту прошел финал Лиги чемпионов, в котором главный приз разыграли между собой английские клубы - "Манчестер Сити" и "Челси".

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