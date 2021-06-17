Украина минимально обыграла Северную Македонию

Сборная Украины в очень нервном матче минимально обыграла Северную Македонию на Евро-2020 - 2:1. Это первая победа украинцев за семь матчей на чемпионатах Европы.

Начался матч с небольшого сумбура, однако уже на старте украинцы создали несколько опасных моментов. Сперва опасно пробивал Малиновский, но свою команду выручил кипер македонцев Димитриевски. А затем один на один с македонским вратарем вышел Яремчук, но решил отпасовать на набегающего партнера вместо удара, а пас перехватили.

Но все же активность украинцев переросла в гол в середине тайма. На 29-й минуте после углового Караваев пяткой переправил мяч на дальнюю штангу, где Ярмоленко, едва доставая, переправил его в сетку - 1:0.

А спустя еще пять минут украинцы удвоили преимущество. Ярмоленко вывел Яремчука еще на одно "свидание" и в этот раз наш форвард пасовать не стал, а пробил в ближний угол македонских ворот - 2:0.

Активности в матче продолжились и далее, и на 39-й минуте ветеран Северной Македонии Пандев оторвался от Забарного, после чего обыграл его еще и в штрафной и отправил мяч в сетку Бущана. Но гол отменили из-за офсайда македонца.

В целом украинцы действовали более активно и остро в первом тайме, а также и закономерные 2:0 перед второй половиной.

Но во втором тайме все перевернулось с ног на голову. Сперва Адеми опасно пробивал с пределов штрафной из-под защитников, но Бущан сумел перевести мяч на угловой. А затем случился пенальти в ворота Украины. Трайковский разрядил сумасшедшую пушку с линии штрафной, но Бущан умудрился дотянуться и отбить мяч, который, угодив в перекладину, упал около вратарской. Пандев, в борьбе за мяч, на долю секунды опередил Караваева, который, пытаясь вынести круглый, попал в ногу македонцу. Удар с "точки" Алиоски Бущан взял, но на добивание уже не успел - 2:1.

После гола македонцы побежали отыгрываться, а вот украинцы, казалось, немного растеряли уверенность в своих силах и стали куда больше ошибаться на своей половине.

Мог немного сбить нервозность матча Цыганков, который вышел на 70-й минуте вместо Ярмоленко. Малиновский вывел того на убойную позицию, но вингер "Динамо" метров с 10 слету пробил мимо ворот.

А за 10 минут до конца уже украинцы получили право на пенальти. Малиновский выполнял штрафной с фланга, а македонский игрок Аврамовский в стенке выставил руку, куда мяч и попал. Момент уже заиграли, но через минуту VAR подсказал рефери, который лично побежал смотреть повтор. После пересмотра момента судья указал на "точку". Штраф подошел бить Малиновский, но не сумел переиграть Димитриевски.

После гола македонцы побежали отыгрываться, а вот украинцы, казалось, немного растеряли уверенность в своих силах и стали куда больше ошибаться на своей половине.

Мог немного сбить нервозность матча Цыганков, который вышел на 70-й минуте вместо Ярмоленко. Малиновский вывел того на убойную позицию, но вингер "Динамо" метров с 10 слету пробил мимо ворот.

А за 10 минут до конца уже украинцы получили право на пенальти. Малиновский выполнял штрафной с фланга, а македонский игрок Аврамовский в стенке выставил руку, куда мяч и попал. Момент уже заиграли, но через минуту VAR подсказал рефери, который лично побежал смотреть повтор. После пересмотра момента судья указал на "точку". Штраф подошел бить Малиновский, но не сумел переиграть Димитриевски.

В итоге концовка матча осталась достаточно нервной и на последней добавленной минуте все тот же Трайковский опасно стрелял из-за пределов штрафной. Мяч прошел мимо. Как результат - важная и первая с 2012 года победа украинцев на чемпионатах Европы.