Нидерланды обыграли Австрию в группе Украины и досрочно вышли в плей-офф Евро-2020

Хозяевам матча удалось достаточно быстро выйти вперед. Давид Алаба сфоли в штрафной и Мемфис Депай уверенно реализовал пенальти за это нарушение на 11-й минуте.

Дальше Нидерланды контролировали игру и могли забивать не один раз. Но забить удалось только раз. Дензел Дамфрис в контратаке замкнул передачу от Дониелла Малена.

У Австрии особо моментов в матче не было и они реально не претендовали на то, чтобы спасти игру.

Нидерланды набрали шесть очков и они стали третьей командой после Бельгии и Италии, досрочно вышедшей в плей-офф чемпионата Европы. Австрия же с Украиной 21 июня определят команду, которая попадет в плей-офф со второго места, а кто будет надеяться на хорошие расклады в рейтинге третьих команд.