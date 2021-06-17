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Бездумная исполнительность

Нидерланды обыграли Австрию в группе Украины и досрочно вышли в плей-офф Евро-2020
17 июня 2021 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сборная Нидерландов обыграла Австрию в группе C. Оранжевые гарантировали себе выход в плей-офф Евро-2020.

Хозяевам матча удалось достаточно быстро выйти вперед. Давид Алаба сфоли в штрафной и Мемфис Депай уверенно реализовал пенальти за это нарушение на 11-й минуте.

Дальше Нидерланды контролировали игру и могли забивать не один раз. Но забить удалось только раз. Дензел Дамфрис в контратаке замкнул передачу от Дониелла Малена.

У Австрии особо моментов в матче не было и они реально не претендовали на то, чтобы спасти игру.

Нидерланды набрали шесть очков и они стали третьей командой после Бельгии и Италии, досрочно вышедшей в плей-офф чемпионата Европы. Австрия же с Украиной 21 июня определят команду, которая попадет в плей-офф со второго места, а кто будет надеяться на хорошие расклады в рейтинге третьих команд.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Нидерланды обыграли Австрию в группе Украины и досрочно вышли в плей-офф Евро-2020»

Сборная Нидерландов обыграла Австрию в группе C. Оранжевые гарантировали себе выход в плей-офф Евро-2020.

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