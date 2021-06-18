|18 июня 2021
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Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко стал самым результативным футболистом в истории национальной команды. По системе "гол+пас" он обошел Андрея Шевченко.
Ярмоленко в матче против Северной Македонии (2:1) забил гол и отдал результативную передачу на Романа Яремчука. Также Андрей забил в ворота Нидерландов в первом туре Евро (2:3).
Эти три результативных действия (2 гола + 1 ассист) позволили Ярмоленко обойти Шевченко и стать самым результативным футболистом по системе "гол+пас", которая учитывает не только голы, но и результативный передачи. У Ярмоленко после матча с Северной Македонией уже 63 результативных действия - 42 гола и 21 ассист. Это на два больше, чем у Шевченко, но у нынешнего главного тренера сборной больше голов - 48 голов и 13 ассистов.
Чтобы обойти Шевченко и по количеству забитых голов, Ярмоленко надо забить семь голов.
Напомним, что Украина обыграла Северную Македонию 2:1 17 июня. После поражения Австрии от Нидерландов (0:2), у австрийцев и сборной Украины равное количество очков.
В последнем туре Украина и Австри сразятся за вторую позицию в группе, хотя потенциально обеим командам выгодно сыграть вничью и попасть в плей-офф со второго и третьего места. Четыре лучших третьих команды по итогам группового этапа также проходят в плей-офф.
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Комментарии к статье «Ярмоленко стал самым результативным игроком сборной Украины. Но Шевченко - самый забивной»
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко стал самым результативным футболистом в истории национальной команды. По системе "гол+пас" он обошел Андрея Шевченко.