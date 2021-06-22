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Бездумная исполнительность

Украина заняла третье место в группе C. Что нам нужно для выхода в 1/8 финала Евро-2020
22 июня 2021 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Завершился заключительный третий тур группового этапа Евро-2020 в группе C, где выступает Украина. Наша сборная уступила в решающем матче за второе место Австрии и финишировала третьей.

Что нужно украинцам для выхода в 1/8 финала - в материале РБК-Украина.

Итоги группы C

Ожидаемо в нашей группе первую строчку с тремя победами в активе заняли Нидерланды. В последнем туре "оранжевые" разбили Северную Македонию 3:0, а до этого переиграли Украину (3:2) и Австрию (2:0).

Также ожидаемо без очков осталась Северная Македония, заняв в итоге последнюю строчку.

А вот второе место определялось в очной встрече между Австрией и Украиной. Каждая из команд переиграла македонцев и имела по 3 очка, но Украина была выше благодаря большему количеству забитых голов. Однако австрийцы полностью переиграли по игре украинцев, несмотря на минимальную победу 1:0, и финишировали на второе место. Украина третья. Теперь остается надеяться на попадание в четверку лучших третьих команд.

Украина заняла третье место в группе C. Что нам нужно для выхода в 1/8 финала Евро-2020

Какие расклады позволят Украине выйти из группы

В группе D украинцев устроит ничья между Хорватией и Шотландией. Тогда обе эти сборные наберут по 2 очка и будут ниже.

В группе E нужно надеяться на поражение Польши от Швеции или ничью и победу Испании над Словакией. Тогда Словакия будет иметь также 3 очка и разницу -1, но меньшее количество забитых голов.

Что касается заключительной группы F, то здесь реалистичным выглядит лишь крупная победа Франции у Португалии. В то, что Германия уступит Венгрии, да еще и с разницей в 2+ гола, верится мало. А вот если Франция выиграет у Португалии в три и более гола, тогда португальцы будут иметь -2 и 3 очка и окажутся ниже Украины.

Чтобы пройти дальше Украине нужно, чтобы две сборные, занявшие третьи места в своих группах, были ниже. В таком случае украинцы пройдут в 1/8 финала, где сыграют либо с победителем группы E, либо - группы F (точный соперник будет зависеть от того, из каких групп пройдут третьи команды).
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украина заняла третье место в группе C. Что нам нужно для выхода в 1/8 финала Евро-2020»

Завершился заключительный третий тур группового этапа Евро-2020 в группе C, где выступает Украина. Наша сборная уступила в решающем матче за второе место Австрии и финишировала третьей.

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