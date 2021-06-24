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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Анатолий Шестопалов
24 июня 2021 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сборная Украины завоевала путевку в плей-офф чемпионата Европы. Команда вышла из группы на Евро впервые в своей истории.

Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.

Сборная Украины набрала три очка в группе "В" и заняла третье место. Результат матча Словакия — Испания позволил сборной Украины выйти в 1/8, поскольку среди всех команд, занявших третьи места в группах, худшими стали команды Финляндии и Словакии.

В группе "В" Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

29 июня подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Швеции в Глазго.

1/8 финала Евро-2020

Суббота, 26 июня

Уэльс— Дания — начало в 19.00 по московскому времени

Италия — Австрия — 22.00.

Воскресенье, 27 июня

Нидерланды — Чехия — 19.00

Бельгия — Португалия — 22.00

Понедельник, 28 июня

Хорватия — Испания — 19.00

Франция — Швейцария — 22.00

Вторник, 29 июня

Англия — Германия — 19.00

Швеция — Украина — 22.00

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Комментарии к статье «Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы»

Сборная Украины завоевала путевку в плей-офф чемпионата Европы. Команда вышла из группы на Евро впервые в своей истории.

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