Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

|24 июня 2021
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Сборная Украины завоевала путевку в плей-офф чемпионата Европы. Команда вышла из группы на Евро впервые в своей истории.
Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.
Сборная Украины набрала три очка в группе "В" и заняла третье место. Результат матча Словакия — Испания позволил сборной Украины выйти в 1/8, поскольку среди всех команд, занявших третьи места в группах, худшими стали команды Финляндии и Словакии.
В группе "В" Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).
29 июня подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Швеции в Глазго.
Суббота, 26 июня
Уэльс— Дания — начало в 19.00 по московскому времени
Италия — Австрия — 22.00.
Воскресенье, 27 июня
Нидерланды — Чехия — 19.00
Бельгия — Португалия — 22.00
Понедельник, 28 июня
Хорватия — Испания — 19.00
Франция — Швейцария — 22.00
Вторник, 29 июня
Англия — Германия — 19.00
Швеция — Украина — 22.00
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Сборная Украины завоевала путевку в плей-офф чемпионата Европы. Команда вышла из группы на Евро впервые в своей истории.