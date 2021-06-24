|24 июня 2021
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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола в еврокубках. Новый регламент будет действовать с сезона 2021-2022 годов.
Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА.
Правило выездного гола применяется для определения победителя двухматчевого противостояния в играх на вылет, когда две команды забили одинаковое количество голов. В таких случаях команда, которая забивала большее количество голов на выезде, считалась победителем и проходила в следующий раунд.
Согласно новому правилу, при одинаковом количестве голов по итогам двух матчей больше не будет преимущества выездного гола. Теперь будут сыграны два 15-минутных тайма дополнительного времени, после которых возможна серия пенальти.
Кроме того, выездные голы удаляются из критериев, которые используются для определения рейтинга, когда команды имеют равное количество очков на групповом этапе.
"Правило выездных голов было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос его отмены обсуждался на различных встречах в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения не было, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны в футболе подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила", - отметил президент УЕФА Александр Чеферин.
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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола в еврокубках. Новый регламент будет действовать с сезона 2021-2022 годов.