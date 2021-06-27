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Бездумная исполнительность

Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020
27 июня 2021 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Итальянская бригада арбитров получила назначение на поединок 1/8 финала Евро-2020 с участием национальных команд Украины и Швеции, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

На поединке 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина, который состоится 29 июня в Глазго на стадионе “Хэмпден Парк” будет работать полностью итальянская судейская бригада во главе с Даниэле Орсато. На линиях ему будут помогать Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети.

Обязанности резервного арбитра будет выполнять Давиде Масса. Арбитр системы VAR — Массимилиано Иррати. Ассистенты арбитра VAR — Марко Ди Белло и Филиппо Мели. Третий ассистент арбитра VAR — Паоло Валери.

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Комментарии к статье «Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020»

Итальянская бригада арбитров получила назначение на поединок 1/8 финала Евро-2020 с участием национальных команд Украины и Швеции, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

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