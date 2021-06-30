Украина обыгрывает Швецию и выходит в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

|30 июня 2021
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В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.
Счет в матче на 27-й минуте открыл Александр Зинченко. Шведы сравняли на 43-й минуте после гола Эмиля Форсберга.
Во втором тайме команды голов не забивали. Игра перешла в экстратаймы.
На 99-й минуте Швеция осталась в меньшинстве — красную карточку получил Маркус Даниэльссон за грубую игру против Артема Беседина, который находился на поле только 8 минут. Украинского нападающего пришлось заменить из-за травмы.
Украинцы смогли воспользоваться численным преимуществом в самом конце второго экстратайма. Решающий гол забил вышедший на замену Артем Довбик. Это его дебютный мяч за сборную.
В четвертьфинале Украина 3 июля встретится в Риме со сборной Англии, которая со счетом 2:0 обыграла Германию.
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В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.