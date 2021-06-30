 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина обыгрывает Швецию и выходит в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу
30 июня 2021 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Довбик ударом головой приносит Украине победу над Швецией.

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1. 

Счет в матче на 27-й минуте открыл Александр Зинченко. Шведы сравняли на 43-й минуте после гола Эмиля Форсберга.

Во втором тайме команды голов не забивали. Игра перешла в экстратаймы.

На 99-й минуте Швеция осталась в меньшинстве — красную карточку получил Маркус Даниэльссон за грубую игру против Артема Беседина, который находился на поле только 8 минут. Украинского нападающего пришлось заменить из-за травмы.

Украинцы смогли воспользоваться численным преимуществом в самом конце второго экстратайма. Решающий гол забил вышедший на замену Артем Довбик. Это его дебютный мяч за сборную.

В четвертьфинале Украина 3 июля встретится в Риме со сборной Англии, которая со счетом 2:0 обыграла Германию.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 июня 2021

Украина обыгрывает Швецию и выходит в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

29 июня 2021

9 частных вузов смогут зачислять абитуриентов на бюджет

Кабмин сохранил цену на электроэнергию в 1,68 гривен/кВт-ч до августа

Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

Спорт как важная составляющая жизни Беларуси

"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон

Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield

27 июня 2021

Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020

Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль

Выбираем современный ноутбук

26 июня 2021

Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС

24 июня 2021

Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог

После запуска рынка земли ожидаются сильные ценовые колебания. Эксперт назвал стоимость гектара

В Украине появился новый праздник

Почему многие предпочитают отдых в Одессе

Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

23 июня 2021

Капитализация Microsoft впервые достигла 2 триллионов долларов: раньше в США такое удавалось только Apple

Украинцам посоветовали воздержаться от поездок в страны, где есть вспышка Delta-штамма коронавируса

BOSS — олицетворение успешного человека

Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции

Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ

22 июня 2021

США объявили страны для получения 55 млн доз вакцины от COVID-19: в списке опять есть Украина

Олимпиада-2020: организаторы собираются разрешить продажу алкоголя зрителям

Достоинства электрических грилей Russell Hobs

В Украине началась вакцинация коллективов: как получить прививку

Также в разделе

Спорт как важная составляющая жизни Беларуси

— 29 июня 2021 —

Спорт в последнее время занимает важно место в жизни населения не только Беларуси, но и всего мира. Здоровый образ жизни сейчас в тренде.

Читать далее ⇒

Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020

— 27 июня 2021 —

Итальянская бригада арбитров получила назначение на поединок 1/8 финала Евро-2020 с участием национальных команд Украины и Швеции, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Читать далее ⇒

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

— 24 июня 2021 —

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола в еврокубках. Новый регламент будет действовать с сезона 2021-2022 годов.

Читать далее ⇒

Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

— 24 июня 2021 —

Сборная Украины завоевала путевку в плей-офф чемпионата Европы. Команда вышла из группы на Евро впервые в своей истории.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украина обыгрывает Швецию и выходит в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу»

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Общество

9 частных вузов смогут зачислять абитуриентов на бюджет

Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield

Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Кабмин сохранил цену на электроэнергию в 1,68 гривен/кВт-ч до августа

Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 июня 2021

Украина обыгрывает Швецию и выходит в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

29 июня 2021

9 частных вузов смогут зачислять абитуриентов на бюджет

Кабмин сохранил цену на электроэнергию в 1,68 гривен/кВт-ч до августа

Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

Спорт как важная составляющая жизни Беларуси

"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон

Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield

27 июня 2021

Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020

Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль

Выбираем современный ноутбук

26 июня 2021

Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС

24 июня 2021

Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог

После запуска рынка земли ожидаются сильные ценовые колебания. Эксперт назвал стоимость гектара

В Украине появился новый праздник

Почему многие предпочитают отдых в Одессе

Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

23 июня 2021

Капитализация Microsoft впервые достигла 2 триллионов долларов: раньше в США такое удавалось только Apple

Украинцам посоветовали воздержаться от поездок в страны, где есть вспышка Delta-штамма коронавируса

BOSS — олицетворение успешного человека

Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции

Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ

22 июня 2021

США объявили страны для получения 55 млн доз вакцины от COVID-19: в списке опять есть Украина

Олимпиада-2020: организаторы собираются разрешить продажу алкоголя зрителям

Достоинства электрических грилей Russell Hobs

В Украине началась вакцинация коллективов: как получить прививку

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top