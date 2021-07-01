|1 июля 2021
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"Динамо" получит от УЕФА компенсацию за длительное восстановление форварда Артема Беседина от травм колена. За каждый день отсутствия футболиста начисляется по 20 тысяч евро.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Согласно правилам УЕФА, клуб имеет право получит компенсацию за травму футболиста, если из-за нее он восстанавливается дольше 28 дней. В случае с Бесединым речь идет о полугодичном восстановлении.
Если прикинуть ежедневную сумму компенсации (20 тысяч евро) на предполагаемый срок лечения и восстановления Артема, то "Динамо" может получить около 3,6 миллиона евро.
Подобная ситуация была у "Барселоны", которая получила компенсацию от УЕФА в размере 2,5 миллионов евро за несколько месяцев восстановления вингера Усмана Дембеле.
Напомним, Беседин получил травму в матче за сборную Украины против Швеции, в котором шведский защитник Маркус Даниэльссон влетел прямой ногой в колено Артема. В среду нападающему уже в "Динамо" диагностировали ряд травм колена, включая частичный перелом и повреждения связок.
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Комментарии к статье «"Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА»
"Динамо" получит от УЕФА компенсацию за длительное восстановление форварда Артема Беседина от травм колена. За каждый день отсутствия футболиста начисляется по 20 тысяч евро.