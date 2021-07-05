УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

|5 июля 2021
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Национальная команда Украины дошла до четвертьфинала ЧЕ-2020, в котором уступила сборной Англии (0:4). В общей сложности подопечные Андрея Шевченко сумели заработать €16 млн за турнир.
9,25 миллиона евро полагается уже за то, что команда стала одной из 24 стран-участниц Евро. За победу над Северной Македонией (2:1) в группе С подопечные Андрея Шевченко заработали 1,5 млн евро. За выход в 1/8 финала Украина заработала ещё 2 млн, а за успех на стадии 1/4 финала — 3,25 млн.
Участники полуфинала получат еще по €5 млн, а финалисты еще по €7 млн. За победу на Евро полагается €10 млн.
Новый чемпион Европы станет известен 11 июля, встреча пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли».
Сборная России получит 10,75 млн евро за участие в турнире, что на 5,25 млн меньше, чем получилось у Украины.
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2 июля 2021
• Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу
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• Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен
• "Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА
• Современная канализация на основании технологии биологической очистки сточных вод
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• Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава
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• Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов
• Украина обыгрывает Швецию и выходит в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу
29 июня 2021
• 9 частных вузов смогут зачислять абитуриентов на бюджет
• Кабмин сохранил цену на электроэнергию в 1,68 гривен/кВт-ч до августа
• Стоимость Facebook превысила один триллион долларов
• Спорт как важная составляющая жизни Беларуси
• "Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон
• Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield
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• Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020
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Национальная команда Украины дошла до четвертьфинала ЧЕ-2020, в котором уступила сборной Англии (0:4). В общей сложности подопечные Андрея Шевченко сумели заработать €16 млн за турнир.