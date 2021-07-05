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Бездумная исполнительность

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020
5 июля 2021 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальная команда Украины дошла до четвертьфинала ЧЕ-2020, в котором уступила сборной Англии (0:4). В общей сложности подопечные Андрея Шевченко сумели заработать €16 млн за турнир. 

9,25 миллиона евро полагается уже за то, что команда стала одной из 24 стран-участниц Евро. За победу над Северной Македонией (2:1) в группе С подопечные Андрея Шевченко заработали 1,5 млн евро. За выход в 1/8 финала Украина заработала ещё 2 млн, а за успех на стадии 1/4 финала — 3,25 млн.

Участники полуфинала получат еще по €5 млн, а финалисты еще по €7 млн. За победу на Евро полагается €10 млн.

Новый чемпион Европы станет известен 11 июля, встреча пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли».

Сборная России получит 10,75 млн евро за участие в турнире, что на 5,25 млн меньше, чем получилось у Украины.

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Комментарии к статье «УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020»

Национальная команда Украины дошла до четвертьфинала ЧЕ-2020, в котором уступила сборной Англии (0:4). В общей сложности подопечные Андрея Шевченко сумели заработать €16 млн за турнир. 

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